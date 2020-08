Instagram comenzará a solicitar identificación a los usuarios para controla cuentas falsas | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Brett Jordan

Las redes sociales, pese a la enorme cantidad de herramientas de control, aun tiene que lidiar contra un fenómeno constante: la presencia de cuentas bots o falsas. En procesos electorales, miles de cuentas de este tipo son usadas para desinformar a otros usuarios y alterar información de manera conveniente y dirigida. Debido a este factor, Instagram ha anunciado un cambio en su política de verificación de cuentas, y podría demandar algo tuyo para hacerlo: tu identificación.

Un cambio en las normas de uso ha sido anunciado recientemente, de cara al proceso electoral de noviembre en el que Estados Unidos debe escoger a su presidente por los próximos cuatro años. La red social decidió afinar sus herramientas de control y ha compartido un post en donde señala el funcionamiento de esta herramienta:

¿Por qué me piden que cargue una identificación en Instagram?

Hay varias razones por las que se le puede solicitar que envíe una copia de su identificación a Instagram:

Para confirmar que la cuenta a la que intentas acceder te pertenece.

Para confirmar o editar tu edad.

Para procesar pagos.

Para ayudar a prevenir abusos como estafas o phishing.

Si no estás seguro de qué tipo de ID puedes usar Instagram para confirmar tu identidad, revisa nuestra lista de ID. Para cargar tu ID en Instagram, sigue las instrucciones en pantalla. En la mayoría de los casos, tendrás al menos dos intentos para enviar una identificación.

En un párrafo, Instagram explica qué ocurre con tu cuenta si decides no aceptar este procedimiento de control:

Durante el proceso de revisión, es posible que pierdas temporalmente el acceso a su cuenta. Si eliges no confirmar su identidad, tu contenido puede recibir una distribución reducida o es posible que no pueda volver a iniciar sesión en su cuenta. En algunos casos, si no apruebas nuestra revisión, se te notificará en la aplicación de Instagram que podemos deshabilitar tu cuenta y eliminar tus datos.

Ten en cuenta que no haremos que tu identificación sea visible para otras personas en Instagram.

De acuerdo con Instagram, esta medida afectará a un pequeño grupo de usuarios que mantengan cierto tipo de conductas dentro de la plataforma. Entre esas conductas, destacan las publicaciones automatizadas o que hayan iniciado actividades coordinadas. Posiblemente notaras que, en los próximos días, tu número de seguidores disminuya por este barrido dentro de la red social.