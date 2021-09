Estudio señala que la infraestructura en telecomunicaciones se dañaría con una tormenta solar severa | Fuente: ESA

Por años, la ciencia ha observado con preocupación los efectos de las tormentas solares y su impacto en la vida moderna. Sin embargo, un nuevo estudio revela que gran parte de la infraestructura actual de Internet, aquella que soporta la conectividad de los continentes, es vulnerable a este fenómeno.

El estudio "Supertormentas solares: planificación para un apocalipsis en Internet", disponible para descarga, detalla que la infraestructura más afectada por una tormenta geomagnética de alto grado podría impactar en parte de la actual configuración de nuestra conectividad global, como los repetidores de señal, el cableado de cobre y los transformadores de energía.

Sangeetha Abdu Jyothi, profesora asistente de la Universidad de California y autora del artículo, señala que los cables submarinos usados actualmente para dar soporte a la red de manera intercontinental hubiesen sido vulnerables a las tormentas solares registradas en 1859 y 1921, que generaron problemas tremendos para las telecomunicaciones de ese entonces.

"Lo que realmente me hizo pensar en esto es que, con la pandemia, vimos cuán mal preparado estaba el mundo. No había un protocolo para lidiar con esto de manera efectiva, y es lo mismo con la resiliencia de Internet", señaló la investigadora a WIRED. "Nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar a gran escala. Tenemos un conocimiento muy limitado de cuál sería el alcance del daño".

Cableado submarino: el daño más preocupante

La investigación sostiene que los repetidores de señal para cables submarinos de Internet son potencialmente susceptibles a daños por tormentas solares por varias razones. Estas estaciones están colocadas en intervalos de 50 a 150 kilómetros, dependiendo del cable, y funcionan para amplificar a señal y que ésta no reduzca su intensidad a través del tendido submarino.

Esta infraestructura clave, que administra la parte electrónica del cableado, es la más expuesta en un esquema de conectividad transoceánica. El reporte menciona que la fibra óptica no sería afectada por este tipo de fenómenos, aunque los actuales sistemas satelitales que brindan datos de geolocalización o Internet se anularían sin problemas ante una tormenta solar de proporciones.

“Actualmente no hay modelos disponibles de cómo podría funcionar esto”, señala Abdu Jyothi. “Comprendemos mejor cómo estas tormentas afectarían los sistemas de energía, pero eso es todo en tierra. En el océano es aún más difícil de predecir ".

Las tormentas solares y su impacto en la conexión

En 1859 se registró la tormenta solar más potente, conocida como el “Evento Carrington” en honor al astrónomo inglés Richard Carrington. En este suceso, la infraestructura diseñada para la telegrafía comenzó a sobrecargarse y provocar incendios en distintos lugares de Europa y los Estados Unidos.

Sin embargo, la rareza con la que ocurren fenómenos asociados a perturbaciones geomagnéticas no permite monitorear de manera eficiente el impacto real de estas alteraciones. En 1989, Canadá soportó un apagón eléctrico de nueve horas debido a una tormenta solar poco severa.

NIUSGEEK conversó con Carla Arce-Tord, astrofísica peruana radicada en Chile, para profundizar en el artículo presentado por la profesora Abdu Jyothi y tener una lectura más especializada de las conclusiones. Para la científica, no deberíamos esperar un suceso severo en los próximos meses.

“Definitivamente una tormenta solar severa afectaría las telecomunicaciones, pero creo que hay un poco de exageración. Las probabilidades de que esto ocurra no pasan del 10%; pero, evidentemente, es mejor adelantarse a estos eventos, pese a la probabilidad baja de ocurrencia”, señala la astrofísica”.

Para Arce-Tord, el tema no pasa por la asociación entre una tormenta solar y la caída del internet a nivel global: “Creo que es un problema que se debe afrontar. No considero que llegue a niveles apocalípticos, pero lo concreto del artículo es la propuesta de métodos de conectividad alternativos. En general, el mensaje me parece razonable por un tema de prevención y de replantear la ubicación de los boosters de conexión global”.