Este viernes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en las llamadas profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) con el fin de alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico: incentivar a que las jóvenes puedan decidir por elegir una carrera dentro de estas áreas.

A través de la UNESCO, la Asamblea General de la Nacional Unidas estableció este día a finales de 2015 tras conocerse una cifra preocupante en el desarrollo de las ciencias en el mundo: menos del 30% de investigadores son mujeres.

En Perú, la situación es similar. Datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) indican que solo un 27% de mujeres se matricula en carreras de ingeniería y tecnología. Asimismo, solo el 31,2% de investigadores en ciencia y tecnología son mujeres en el Perú, según cifras del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt).

La UNESCO, precisamente, resalta que existen cuatro dimensiones principales que suelen afectar la participación y el rendimiento de las niñas y mujeres en STEM: la estudiante (autopercepción, estereotipos e interés), la familia y los pares (expectativas y apoyo), la escuela (docentes, recursos y enseñanza) y la sociedad (políticas, normas sociales e igualdad de género).

En medio de este difícil contexto, tres mujeres de ciencias nos cuentan cuándo se decidieron de seguir este camino y cuándo su sueño de explorar el universo se convirtió en su trabajo.

Magister en Ingeniería de Control y Automatización. Ella es ingeniera especialista de satélites en la Agencia Espacial del Perú – CONIDA y especialista en Sistemas Electrónicos para la Seguridad del Tránsito Aéreo (ATSEP).

Estudió ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de San Agustín, realizó su magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó su maestría en ciencias en la Tecnische Universität Ilemanau de Alemania.

Ese tipo de interrogaciones son las que me mantuvieron siempre cercana a este campo, a preguntarme qué más se podía aprender y cómo podía aplicar mi carrera en ello. Y es así como he terminado trabajando actualmente en la Agencia Espacial del Perú, en lo que es el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales con el satélite peruano Perú-Saturno.

¿Y cómo es que me interese por este campo? Fue también desde el colegio porque siempre tenía esa gran pasión por tratar de entender el porqué de las cosas, de la misma forma que me parecía increíble cómo a través de un microscopio se podían descubrir nuevas formas de vida. O podías analizar cosas que ni te imaginabas que existían a simple vista, de la misma forma yo miraba el firmamento y ver las estrellas y saber que había cosas tan lejanas y pensar ¿cómo son?, ¿por qué estaban ahí? ¿Y de qué estaban hechas? ¿Hace cuánto tiempo?

Bueno, si me tengo que remontar al momento clave en el que me decidí estudiar una carrera de Ciencias, en mi caso la ingeniería electrónica, tendría que regresar a la época del colegio.

Física egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ejerció la docencia mediante el dictado de Laboratorios de Física I, Física III, Física IV, Física Médica y Física Experimental.

Asistente de investigación en CONIDA, donde participó en el ‘Proyecto Observatorio Astronómico en Perú’. Creadora del blog ‘Hablemos del Universo’ e impulsora de la Asociación Peruana de Mujeres en Ciencia (APEMUC).

Una noche de verano, mientras estábamos en el patio de la casa con mi padre Wilfredo Navarrete, él señaló a 4 estrellas muy brillantes y me dijo que era 'la Cruz del Sur'; luego señalando a otra parte del cielo me dijo que las 3 que formaban una hilera eran 'las 3 Marías' o 'cinturón de Orión' y que se encontraba dentro de la constelación de Orión.

Tiempo después descubrí que el último tomo de una enciclopedia que tenía en casa contenía un mapa con las constelaciones y también pude notar que no todas las podía ver en el cielo, no solo porque no eran disponibles para este hemisferio, sino que el cielo de Lima es tan gris que pocas estrellas podrían ser vistas desde aquí. Pasé muchas noches en el techo de mi casa echada sobre una tabla de madera con esa enciclopedia.

A los 13 años salí de Lima por primera vez. Fui al norte con mi abuelo Armando y mi tía Rocío y desde la ventana del bus pude observar una infinidad de estrellas. No podía encontrar las constelaciones que ya conocía pues se perdían en ese cielo tan estrellado. No dormí en toda la noche. Desde aquella vez no duermo cuando viajo en bus interprovincial y prefiero hacerlo de noche.

Sabía que quería seguir una carrera de ciencias o ingenierías así que me preparé y postulé. Aquella vez se podía escoger doble opción en la UNMSM, así que coloqué como primera opción Ingeniería Electrónica y como segunda opción Física (luego me enteré de que de los 80 que ingresamos solo 6 habían escogido física como primera opción). Me faltó 1,5 puntos para ingresar a Electrónica, así que ingresé a Física. Allí conocí el Museo Histórico de Ciencias Físicas y reconocí algunos equipos que alguna vez fueron a exponer a mi colegio, eso me motivó a integrarme al grupo en donde escogíamos un área en la que trabajar y recuperábamos algún equipo cuyas partes estaban incompletas. Estuve en la parte de mecánica y luego pasé a óptica y allí me quedé fascinada por los tubos de descarga y cómo podía observar los espectros cuando la luz pasaba por un prisma a través de un pequeño telescopio.

Participé en el proyecto 'Observatorio Astronómico de la UNMSM – Puesta en Marcha', un proyecto cuyo fin era instalar un observatorio astronómico en Maranganí-Cuzco, en un local de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. Para ello la Astrónoma Aguilar había logrado adquirir un telescopio de Schmidth-Cassegrain de 8”, el mismo que sería ubicado en dicho observatorio.

Hice mis prácticas preprofesionales en el área de Astronomía de la Agencia Espacial de Perú - CONIDA en donde junto con el Director Walter Guevara, Gabriel Ferrero y Mara Pelayo estuvimos centrados la “Búsqueda de Sitio Astronómico en Territorio Peruano” con imágenes satelitales. Al finalizar mis prácticas ya habíamos identificado un buen lugar en el Sur del Perú cuya calidad de cielo era comparable a la de los observatorios de la región (Argentina, Brasil y Chile).

Regresé a CONIDA como asistente de investigación y estuve participando en el procesamiento de imágenes de las misiones JANAX, cuyo objetivo era validar el lugar encontrado como posible para instalar un observatorio astronómico.

El 2015 junto con Walter (Guevara, director de la agencia) iniciamos las acciones para implementar un observatorio astronómico en Moquegua y así es como se llegó a adquirir el telescopio RC-1m, el telescopio más grande y moderno del Perú. El camino no fue nada fácil, la burocracia en el Estado peruano es desgastante; sin embargo, enfocados en el objetivo, lo logramos.

Entendí que era importante socializar el proyecto, que el Perú lo conozca, que lo haga suyo, lo aprecie y lo valore, por ello impulsé el desarrollo de talleres dirigido a estudiantes de las escuelas, con algunos practicantes de la Dirección de Astrofísica, además de organizar eventos de divulgación y participar en los que nos convocaban.

Todo esto tiene inmerso muchas horas de trabajo duro y mucha frustración ante injusticias que se iban dando en muchos aspectos. He caído y me he tenido que levantar antes que la turba me aplaste y en algunos casos iniciar desde cero, pero debo confesar que los pequeños logros obtenidos a cada paso me dieron fuerza para continuar y el hecho de seguir haciendo esto que me apasiona me impulsó más.

Noté que estas dificultades no me pasaron solo a mí, mujeres queriendo avanzar en carreras de ciencia e ingeniería han pasado por situaciones similares y mucho peores, y reflexionando al respecto con algunas colegas decidimos formar una organización, la Asociación Peruana de Mujeres en Ciencia (APEMUC), donde nuestra voz y la de muchas más sea escuchada, generando una red de apoyo y buscando soluciones que puedan hacer de este un país más inclusivo con igualdad y equidad para mujeres en las ciencias.