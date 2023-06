Cómo ver en vivo el primer vuelo turístico espacial de Virgin Galactic

Virgin Galactic está preparado para lanzar su primera tripulación comercial a alturas suborbitales el jueves 29 de junio. El lanzamiento se llevará a cabo desde el Spaceport America en Nuevo México y se transmitirá en vivo en el sitio web de Virgin Galactic.

El lanzamiento está programado para las 10 de la mañana (Hora Perú, 11 a.m. ET), pero la hora exacta puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Si no puedes ver la transmisión en vivo, también puedes ver una repetición en el sitio web de Virgin Galactic.

Además de la transmisión en vivo, Virgin Galactic también organizará una fiesta de observación en el Spaceport America. La fiesta comenzará a las 10:00 a.m. ET y contará con actualizaciones en vivo del lanzamiento, así como comida y bebidas.

Virgin Galactic es una empresa privada de turismo espacial fundada por Richard Branson. El objetivo de la compañía es hacer que los viajes espaciales sean accesibles para todos. El primer vuelo comercial de Virgin Galactic llevará a dos pilotos y cuatro pasajeros, todos astronautas experimentados, han pagado un estimado de $450,000 cada uno por el vuelo.

El lanzamiento del primer vuelo comercial de Virgin Galactic es un hito importante para la industria del turismo espacial. Es la primera vez que una empresa privada lanza una tripulación comercial a alturas suborbitales. El éxito de este lanzamiento podría allanar el camino para futuros vuelos espaciales comerciales y hacer que los viajes espaciales sean una realidad para más personas.

Virgin Galactic: los detalles del vuelo

El lanzamiento se llevará a cabo en una nave SpaceShipTwo de Virgin Galactic, que es una nave espacial suborbital con dos pilotos y seis pasajeros.

El equipo estará comandado por Walter Villadei, un coronel de la Fuerza Aérea Italiana que previamente se entrenó con la NASA como piloto de respaldo para la segunda misión comercial de Axiom Space a la Estación Espacial Internacional. Villadei estará acompañado por Angelo Landolfi, médico y teniente coronel de la Fuerza Aérea Italiana, y Pantaleone Carlucci, investigador del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Acompañando a la tripulación italiana estará Colin Bennett, el instructor de astronautas de Virgin Galactic, quien evaluará la experiencia del vuelo durante la misión.

La nave SpaceShipTwo será transportada a una altitud de aproximadamente 50,000 pies por un avión transportador WhiteKnightTwo.

Una vez liberada del avión transportador, la nave SpaceShipTwo encenderá sus motores de cohete y acelerará hasta una altitud máxima de aproximadamente 55 millas. Los pasajeros de la nave SpaceShipTwo experimentarán aproximadamente 4 minutos de ingravidez durante el vuelo. La duración total del vuelo será de aproximadamente 90 minutos.