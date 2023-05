Es oficial: La empresa satelital Virgin Orbit cierra operaciones

La compañía de cohetes Virgin Orbit, propiedad de Sir Richard Branson, ha cerrado sus operaciones después de un importante fracaso en una misión. La empresa había detenido temporalmente sus operaciones para mejorar su situación financiera vendiendo activos como su avión convertido, Cosmic Girl, y la mayoría de sus oficinas centrales en California.

En enero, la primera misión de satélite de Virgin Orbit en el Reino Unido (bautizada como “Start me Up” en honor a The Rolling Stones) logró llegar al espacio, pero no alcanzó la órbita prevista. Esta misión tenía como objetivo establecer al Reino Unido como un actor importante en la industria espacial global, incluyendo la fabricación de satélites, construcción de cohetes y creación de nuevos puertos espaciales.

Desafortunadamente, una anomalía en el cohete interrumpió prematuramente la primera etapa y la empresa pausó todas sus operaciones, despidiendo a la mayoría de sus empleados. Posteriormente, Virgin Orbit se declaró en bancarrota en Estados Unidos al no poder asegurar financiamiento a largo plazo.

Branson le dijo a la BBC que personalmente había perdido alrededor de £1.5 mil millones durante la pandemia, después de que los bloqueos afectaran sus aerolíneas y negocios de ocio. "Hubo un momento en el que pensé que íbamos a perderlo todo", dijo. Sin embargo, ha logrado mantener su estatus de multimillonario, con un patrimonio neto de £2.4 mil millones según la última lista de los más ricos del Sunday Times.

La empresa competidora Rocket Lab adquirió la mayoría de los activos de Virgin Orbit, incluyendo las oficinas centrales, mientras que el avión Boeing 747 convertido utilizado para lanzamientos de satélites también fue vendido. A pesar de estos contratiempos, la industria espacial en el Reino Unido sigue activa, con planes para múltiples proyectos y ambiciones de convertirse en el principal proveedor de lanzamiento comercial de pequeños satélites en Europa para 2030.

Virgin Orbit es una compañía de cohetes subsidiaria de Virgin Group, la cual fue fundada en 2017. El objetivo principal de la empresa es proporcionar servicios de lanzamiento de satélites utilizando su lanzador aéreo LauncherOne.

El concepto de LauncherOne se basa en el uso de un avión Boeing 747 modificado llamado "Cosmic Girl". El avión transporta el cohete a gran altitud y luego lo libera para que continúe su viaje hacia el espacio.

El primer vuelo de prueba de Virgin Orbit tuvo lugar en mayo de 2020, pero no fue un éxito debido a un problema técnico.

Desafortunadamente, la empresa enfrentó dificultades financieras y tuvo que tomar medidas para asegurar su supervivencia.