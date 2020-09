La especie de gusano de la harina amarillo Tenebrio molitor. | Fuente: Europa Press 2020 | Fotógrafo:

Científicos han obtenido nueva evidencia de que un insecto, que antes se pasaba por alto, se muestra prometedor como fuente alternativa de proteínas: el gusano amarillo de la harina.

La investigación se basa en un nuevo análisis del genoma de la especie de gusano de la harina Tenebrio molitor dirigido por Christine Picard, profesora asociada de biología y directora del programa de Ciencias Forenses y de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Indiana.

El trabajo fue publicado en el Journal of Insects as Food and Feed el 31 de agosto.

"Las poblaciones humanas continúan aumentando y el estrés en la producción de proteínas aumenta a un ritmo insostenible, sin siquiera considerar el cambio climático", dijo Picard, cuyo laboratorio se centra en el uso de insectos para abordar la demanda mundial de alimentos.

La investigación, realizada en asociación con Beta Hatch Inc., ha encontrado que el gusano de la harina amarillo, históricamente una plaga, puede proporcionar beneficios en una amplia gama de aplicaciones agrícolas. No solo se puede utilizar como fuente alternativa de proteínas para animales, incluidos los peces, sino que sus desechos también son ideales como fertilizante orgánico.

Picard y su equipo secuenciaron el genoma del gusano de la harina amarillo utilizando tecnología de lectura enlazada de cromo 10X. Los resultados ayudarán a quienes ahora deseen utilizar el ADN y optimizar el gusano de la harina amarillo para la producción y el consumo en masa. Esta nueva tecnología integra lo mejor de dos métodos de secuenciación para producir una secuencia de genoma confiable.

"Los genomas de insectos son un desafío y cuanto más larga sea la secuencia de ADN que se pueda generar, mejor se podrá ensamblar el genoma", dijo Picard.

Picard agregó que el gusano de la harina tiene, y tendrá, una amplia variedad de usos.

"Los gusanos de la harina, al ser insectos, son parte de la dieta natural de muchos organismos", dijo Picard. "A los peces les gustan los gusanos de la harina, por ejemplo. También podrían ser realmente útiles en la industria de alimentos para mascotas como una fuente alternativa de proteínas. A los pollos les gustan los insectos, y tal vez algún día los humanos también lo hagan, porque es una fuente alternativa de proteínas".

A continuación, Picard dijo que los investigadores planean analizar qué rige algunos de los procesos biológicos de los gusanos de la harina amarillos para aprovechar la información útil para la comercialización de estos insectos.

Con información de Europa Press

