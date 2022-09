Detalle del dinosaurio fósil con piel hallado en Canadá | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Universidad de Reading

Paleontólogos de la Universidad de Reading creen haber descubierto en Canadá un raro esqueleto de dinosaurio completo con piel fosilizada.

El fósil expuesto del hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro de cuerpo grande con pico de pato, sobresale de una colina en el Parque Provincial de Dinosaurios en Alberta, que es uno de los lugares más ricos del mundo en fósiles de dinosaurios.

"Momia de dinosaurio"

El fósil incluye una gran parte de la cola del animal y su pata trasera derecha, y está orientado de una manera que sugiere que todo el esqueleto aún puede conservarse dentro de la colina. Los esqueletos completos son muy raros, por lo que es probable que esta excepcional "momia de dinosaurio" brinde información importante sobre la apariencia y la anatomía general del animal.

El fósil del dinosaurio se descubrió por primera vez durante una visita de exploración a una escuela de campo en 2021. El Dr. Brian Pickles, de la Universidad de Reading, dirigía una búsqueda en el área cuando un miembro voluntario de la tripulación llamado Teri Kaskie notó que parte de un esqueleto fósil sobresalía de una ladera.

Este año se está llevando a cabo la primera escuela de campo internacional de paleontología, en la que participan académicos y estudiantes de la Universidad de Reading y la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia. En colaboración con el Museo Royal Tyrrell en Canadá, el equipo está trabajando en conjunto para excavar el esqueleto y proteger el fósil expuesto.

Pickles dijo: "Este es un descubrimiento muy emocionante y esperamos completar la excavación en las próximas dos temporadas de campo. Basado en el tamaño pequeño de la cola y el pie, es probable que sea un juvenil. Aunque los dinosaurios adultos con pico de pato están bien representados en el registro fósil, los animales más jóvenes son mucho menos comunes. Esto significa que el hallazgo podría ayudar a los paleontólogos a comprender cómo crecieron y se desarrollaron los hadrosaurios".

"Más piel preservada dentro de roca"

El doctor Caleb Brown, del Royal Tyrrell Museum, dijo: "Los fósiles de hadrosaurios son relativamente comunes en esta parte del mundo, pero otra cosa que hace que este hallazgo sea único es el hecho de que grandes áreas del esqueleto expuesto están cubiertas de piel fosilizada. Esto sugiere que puede haber incluso más piel preservada dentro de la roca, lo que puede darnos una idea más clara de cómo era el hadrosaurio".

La recolección de todo el esqueleto puede tardar varios meses, e incluso varias temporadas de campo, en completarse. Una vez que se recolecta el fósil, se entregará al Laboratorio de preparación del Museo Royal Tyrrell, donde técnicos calificados trabajarán para descubrir el fósil.

Durante el proceso de preparación, determinarán cómo de bien conservado está el esqueleto, si está todo el esqueleto y qué cantidad de piel del animal se conserva. Solo será posible identificar la especie exacta de dinosaurio con pico de pato si se descubre un cráneo. Según el tamaño y la conservación de este espécimen, su preparación completa para la investigación y exhibición puede llevar varios años.

(Con información de Europa Press)

