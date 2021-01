Desde su descubrimiento en 1915, la biología y el comportamiento del enorme Spinosaurus ha desconcertado a los paleontólogos de todo el mundo. | Fuente: Science | Fotógrafo: DAVIDE BONADONNA/NIZAR IBRAHIM/SIMONE MAGANUCO

Una nueva investigación de la Universidad Queen Mary de Londres y la Universidad de Maryland ha reavivado el debate en torno al comportamiento del dinosaurio gigante Spinosaurus.

Desde su descubrimiento en 1915, la biología y el comportamiento del enorme Spinosaurus ha desconcertado a los paleontólogos de todo el mundo. Recientemente se argumentó que el dinosaurio era en gran parte un depredador acuático, que usaba su gran cola para nadar y perseguir activamente a los peces en el agua.

El nuevo estudio, publicado en Palaeontologia Electronica, desafía esta visión reciente de Spinosaurus sugiriendo que si bien probablemente se alimentó en el agua y pudo haber nadado, no se adaptó bien a la vida de un depredador de persecución acuática.

En cambio, era como una garza o cigüeña gigante (si no volaba), que capturaba peces de la costa y también capturaba cualquier otra presa pequeña disponible en tierra o en el agua.

Los investigadores compararon las características de Spinosaurus con los cráneos y esqueletos de otros dinosaurios y varios reptiles vivos y extintos que vivían en la tierra, en el agua o en ambas cosas. Encontraron que, si bien había varias pruebas que contradecían el concepto de depredador de persecución acuática, ninguna contradecía el modelo similar a una garza zancuda, y varias líneas de evidencia lo apoyaban activamente.

El doctor David Hone, profesor titular de Queen Mary y autor principal del proyecto, dijo: "La biología y la ecología de Spinosaurus ha preocupado a los paleontólogos durante décadas. Algunos estudios recientes han sugerido que estaba persiguiendo activamente peces en el agua, pero aunque podían nadar, no habrían sido lo suficientemente rápidos o eficientes para hacer esto de manera efectiva. Nuestros hallazgos sugieren que la idea de vadear está mucho mejor respaldada, incluso si es un poco menos emocionante".

El coautor Tom Holtz, profesor principal de Paleontología de vértebras de la Universidad de Maryland, dijo: "Spinosaurus era un animal extraño incluso para los estándares de los dinosaurios, y no se parece a nada vivo hoy en día, por lo que tratar de comprender su ecología siempre será difícil. qué evidencia tenemos para aproximarnos mejor a su forma de vida. Y lo que encontramos no encajaba con los atributos que uno esperaría de un depredador de persecución acuática como una nutria, un león marino o un plesiosaurio de cuello corto".

El doctor Hone dijo: "Los cocodrilos son excelentes en el agua en comparación con los animales terrestres, pero no están tan especializados para la vida acuática y no pueden perseguir activamente a los peces. Si Spinosaurus tuviera menos músculos en la cola, menos eficiencia y más resistencia, entonces es difícil para ver cómo estos dinosaurios podrían estar persiguiendo peces de una manera que los cocodrilos no pueden".

El doctor Holtz agregó: "Ciertamente agregamos que la evidencia apunta a que Spinosaurus se alimenta en parte, incluso principalmente, en el agua, probablemente más que cualquier otro dinosaurio grande. Pero esa es una afirmación diferente a la de ser un nadador rápido persiguiendo presas acuáticas".

Aunque, como concluye Hone: "Si bien nuestro estudio nos proporciona una imagen más clara de la ecología y el comportamiento de Spinosaurus, todavía hay muchas preguntas y detalles pendientes que examinar para estudios futuros y debemos continuar revisando nuestras ideas a medida que acumulamos más evidencia y datos sobre estos dinosaurios únicos. Esta no será la última palabra sobre la biología de estos asombrosos animales".

Originalmente encontrado en Egipto, se cree que Spinosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que existen, probablemente alcanzando más de 15 metros de longitud. Los primeros fósiles conocidos de Spinosaurus fueron destruidos por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha obstaculizado los intentos de los paleontólogos de comprender estas inusuales criaturas. Más recientemente, el dinosaurio encontró fama en la película de 2001 Jurassic Park III, donde se enfrenta y derrota a un Tyrannosaurus rex.



