Groenlandia -"tierra verde" en danés- tiene hoy de vegetal sólo el nombre, pero un nuevo estudio demuestra que la inmensa isla ártica estuvo antiguamente desprovista de hielo, probablemente hace aproximadamente un millón de años.



Se llegó a esta conclusión gracias al descubrimiento de fósiles de plantas en muestras glaciares olvidadas durante décadas y encontradas por casualidad en un congelador de Copenhague, dijo el martes a la AFP Dorthe Dahl Jensen, coautora del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.



"En los núcleos de hielo pudimos identificar musgo, ramitas y hojas enteras perfectamente conservadas, vegetación que puede encontrarse en la costa del sur de Groenlandia, pero también en la tundra o en el bosque boreal", afirma la profesora de climatología de la universidad de Copenhague.



Muestras de 1966

Estos núcleos de hielo se tomaron en 1966 en Camp Century, una base estadounidense construida con el pretexto de la investigación climática, donde se almacenaron 600 ojivas nucleares durante la Guerra Fría.



Extraídos de una profundidad de un kilómetro en el hielo, fueron archivados en Copenhague en 1994, sin ninguna documentación.



Conservados a -13 grados, los sedimentos son visibles a simple vista. Si los fósiles no pueden datarse con exactitud, el estudio de los isótopos permite una evaluación más precisa.



El estudio publicado por PNAS concluye que la enorme capa de hielo de Groenlandia "se ha derretido al menos una vez en los últimos 1,1 millones de años".



Cubierta un 85% por el hielo, la isla de dos millones de km2 está en primera línea del deshielo del Ártico, una región que se está calentando entre dos y cuatro veces más rápido que el resto del planeta, según los científicos.



Estos últimos están especialmente preocupados por un "punto de no retorno" provocado por el actual calentamiento global, más allá del cual el derretimiento de los casquetes polares del Ártico y del Antártico sería irreparable, al menos en un horizonte de miles de años.



(Con información de AFP)

