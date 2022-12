La reducción de la temperatura disminuye el accionar de las células en nuestra nariz. | Fuente: Foto de Brittany Colette en Unsplash

Una de las afirmaciones más universales de nuestra humanidad es que debemos abrigarnos cuando hace frío porque nos enfermamos. Hasta la fecha, este postulado era mundialmente aceptado, pero había pocos estudios científicos que lo avalen.

Ahora, una investigación dirigida por el director de Investigación Traslacional de Otorrinolaringología en Mass Eye and Ear, Benjamin Bleier, tenemos una respuesta.

Abrígate que hace frio

De acuerdo con el estudio, el estudio apunta a que “existe una causa biológica de la variación estacional en las infecciones virales de las vías respiratorias superiores que vemos cada año, demostrada más recientemente durante la pandemia de COVID-19”.

La investigación resalta que “el problema está en la nariz, donde se encuentra la primera línea de defensa de nuestro cuerpo contra los patógenos invasores. Cuando funciona correctamente, la detección de un patógeno es el equivalente a patear un avispero en los mecanismos de defensa de la nariz, ya que se liberan enjambres de vesículas extracelulares (EV) para capturar y atacar a los invasores”.

En el estudio, publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, los investigadores encontraron que reducir la temperatura en la nariz en 5°C puede matar casi el 50 % de las células que combaten las bacterias y los virus dentro de las fosas nasales.

“El aire frío se asocia con un aumento de la infección viral porque esencialmente has perdido la mitad de tu inmunidad solo por esa pequeña caída de temperatura”, dijo el investigador principal a CNN.

El equipo de investigadores descubrió que las vesículas extracelulares (EV), versiones pequeñas de células que no pueden dividirse como las células normales, pueden protegerse de los virus respiratorios y las bacterias invasoras en las fosas nasales. En respuesta a estas invasiones, los vehículos eléctricos son expulsados ​​por el cuerpo para entrar en la mucosidad nasal, donde impiden que los gérmenes penetren más en el cuerpo.

Algunos peros

La investigación sí tiene un pero importante: fue realizado en estudios in vitro, lo que significa que fueron realizados en el laboratorio con tejido humano, no en vivo y en directo con una nariz.

"Con frecuencia, los hallazgos de los estudios in vitro se confirman in vivo, pero no siempre", señala el especialista.

Finalmente, se anunció una recomendación que puede ayudar a que, incluso en el frío, no nos enfermemos: evitar que nuestras cavidades nasales se enfríen demasiado usando una mascarilla.

