Representación gráfica de las criaturas. | Fuente: Tyler Stone

Tras años de estudios, científicos han revelado nuevos detalles de “los cocodrilos de terror”, los gigantescos animales que vivían en América hace 82 millones de años.

Científicamente llamados Deinosuchus, estas criaturas eran tan largas como los autobuses urbanos con 10 metros de longitud y mantenían dientes del tamaño de un plátano, de acuerdo con el estudio publicado en Journal of Vertebrate Paleontology.

“Deinosuchus era un gigante que debe haber aterrorizado a los dinosaurios que llegaron a la orilla del agua para beber”, dijo el Dr. Cossette, coautor del estudio, en un comunicado de prensa anunciando los hallazgos de la investigación. “Hasta ahora, se desconocía el animal completo. Estos nuevos especímenes que hemos examinado revelan un depredador extraño y monstruoso con dientes del tamaño de un plátano”.

Especímenes de morfología de la mandíbula de Deinosuchus riograndensis. | Fuente: Adam Cossette

Y su gran tamaño tenía un motivo. A la cabeza de la cadena alimenticia de ese entonces, estos “cocodrilos de terror” se alimentaban de dinosaurios. La evidencia fósil descubrió marcas de mordeduras de D. riograndensis (una de las 2 subespecies conocidas) en todo, desde caparazones de tortuga hasta huesos de dinosaurios.

Pese a los grandes descubrimientos, aún hay detalles que están por resolverse. La más misteriosa de ellas son los grandes agujeros en su hocico, los cuáles aún no tienen función conocida. "Muestra que los crocodilianos no son 'fósiles vivientes' que no han cambiado desde la era de los dinosaurios. Han evolucionado tan dinámicamente como cualquier otro grupo".

