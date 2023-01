Los ciberdelincuentes han aprovechado el hype por la serie de The Last of Us para estafar a usuarios. | Fuente: HBO Max

La serie de The Last of Us finalmente se estrenó por HBO Max el pasado domingo 15 de enero y, tal como las críticas de los portales especializados en entretenimiento ya adelantaban, se ha convertido en un rotundo éxito debido a la cantidad de personas que logró atraer durante su estreno. Tanto fans de los videojuegos en los que se basa como personas que solo escucharon de su popularidad se congregaron en el servicio de streaming para ver el primer episodio y fue lo más destacado del fin de semana.

Por desgracia, toda la emoción que la adaptación live action de la obra desarrollada por Naughty Dog y publicada por Sony generó también fue aprovechada por ciberdelincuentes para atacar a los fans de la franquicia. La firma de ciberseguridad Kaspersky detectó una página web que ofrece The Last of Us Part II, secuela del título original, gratis para PC, pero que en realidad se trata de un malware disfrazado para robar los datos bancarios de estos usuarios.

Cibercriminales usan The Last of Us para sus fechorías

Valiéndose de la gran expectativa que ha generado la serie, un grupo de ciberdelincuentes está ofreciendo la versión para PC de la segunda parte del videojuego gratis. No obstante, esto se trata de una estafa ya que la franquicia aún sigue siendo exclusiva de consolas PlayStation y el remake de la primera parte recién llegará a esta plataforma en marzo de 2023.

Los piratas informáticos aprovechan el desconocimiento del público para supuestamente ofrecer el videojuego gratis. Sin embargo, lo que en realidad están descargando estos usuarios es un archivo malicioso que puede esconderse en su computadora por años sin ser detectado. Si bien este programa aparentemente no provoca daños en el equipo, lo cierto es que realiza su trabajo de robar datos bancarios ingresados mediante este ordenador silenciosamente.

Kaspersky también reportó sobre un sitio de phishing que ofrece un código de activación para este videojuego. Para ello, esta web incluso solicita a los usuarios que elijan un supuesto premio que acompañará a este título como una PS5 o una tarjeta de regalo con dinero para Roblox. Pero, el sitio luego pedirá introducir sus credenciales y datos de tarjetas bancarias, información que los criminales se quedarán para despojar a la víctima de su dinero.

Así es como luce la publicación donde se ofrece el malware disfrazado de The Last of Us Part II. | Fuente: Kaspersky

El hype por The Last of Us puede ser riesgoso para ciertos usuarios

En el reporte, Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky, comentó sobre lo peligroso que puede ser dejarse llevar por la emoción de la serie y no comprobar la autenticidad de lo que vemos y nos ofrecen en Internet. “The Last of Us será un auténtico boom a inicios de este año, teniendo en cuenta el tiempo que millones de fans llevan esperando la serie. Curiosamente, ahora, en lugar de ofrecer un acceso previo a la serie, los ciberdelincuentes han elegido un camino diferente y están distribuyendo archivos maliciosos aparentando ser un videojuego”, mencionó.

“Esto demuestra que los jugadores, especialmente los nuevos, que aún no saben lo suficiente sobre ciberseguridad a la hora de jugar, se encuentran entre el principal público objetivo de los criminales, a quienes se les ocurrirán más formas de explotarlos. Mantente alerta y comprueba si tu ansiado juego está disponible en la plataforma ofrecida, descarga juegos solo de tiendas de aplicaciones oficiales y no olvides utilizar una solución de seguridad de confianza", sentenció Svistunova.

Imagen donde se muestra el fichero que ofrece el sitio web de phishing que usa a The Last of Us para sus fechorías. | Fuente: Kaspersky

