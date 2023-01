La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey está inspirada en el videojuego homónimo de PS3. | Fuente: HBO Max

Este domingo por la noche se estrenó en HBO Max una de las series más esperadas por los fanáticos de los videojuegos: The Last of Us.

Las expectativas por esta adaptación estaban por las nubes debido al gran reparto y a los adelantos que se habían mostrado al público. No obstante, el temor al fracaso y al irrespeto por la historia base del videojuego de 2013 también provocaba dudas.

The Last of Us fue a lo grande

A las 9 de la noche hora Perú, HBO Max liberó el primer capítulo de la serie protagonizada por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) y Gabriel Luna (Tommy).

A los minutos, los usuarios ya reportaban la caída del servicio de streaming, siendo imposible para muchos poder ingresar a ver el episodio.

Queeee pasaaaa con hbooo no cargaaaaa ni con house of dragon pasó estooo😥😥😥 — Sam (@sam_98port) January 16, 2023 No funciona nada HBO! DALE LOCO — Robin Sparkles ⭐⭐⭐ (@torivir) January 16, 2023 La plataforma no funciona, está caído el servidor — JORGE L. CHACON B. (@jorgeluischacon) January 16, 2023

Conforme pasaban los minutos, el tráfico se fue aliviando y la gran mayoría de personas pudo ver el capítulo “Cuando estás perdido en la oscuridad”, con 1 hora 20 minutos de duración.

El contenido ha sido del gusto de un gran porcentaje de jugadores, quienes ahora recuerdan con cierta nostalgia al título de Naughty Dog. Muchas escenas son similares al clásico de PlayStation 3, respetando fielmente muchos detalles y añadiendo contenido extra que enriquece la historia. Escenas como la muerte de Sarah volvieron a calar fuertemente en el espectador.

Incluso en los detalles se vio la dedicación: el doblaje en español está realizado por los mismos actores que actuaron en el videojuego original.

Excelente puntaje de los espectadores

La aceptación de los usuarios ante The Last of Us se ha visto en las redes sociales.

Además de los miles de mensajes en Twitter o Facebook, páginas como Rotten Tomatoes o Metacritic.

The Last of Us recibe las primeras calificaciones positivas de usuarios en Rotten Tomatoes, aunque como era de esperar también comienzan a aparecer las críticas estúpidas.#TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/fkJ4E69gUI — Universo PlayStation (@PlayVerso) January 15, 2023

Todos los capítulos de The Last of Us se estrenarán los domingos por HBO Max. Serán 9 y desde ya prometen causar sensación en internet tras cada emisión.

