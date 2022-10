Las películas que se estrenan en los cines peruanos este jueves 20 de octubre. | Fuente: Difusión

Como todos los jueves, la cartelera se renueva en las diferentes salas de cine del país. Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star han anunciado el estreno de películas que van desde la animación hasta el suspenso.

Súper robots

Un día, con una luz misteriosa, aparece una chica desconocida, Sigma, y Sky descubre los secretos ocultos en la pacífica Robocity. ¿Cuál es el secreto de la perfecta seguridad, orden y paz de Robocity?

Categoría: Animación

Duración: 1hrs 10min

Estreno: 20/10/2022

La casa del caracol

El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela. Allí conoce a Berta, una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar. Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos secretos y una perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera con creces a los mitos.

Categoría: Suspenso

Duración: 103 Minutos

Estreno: 20/10/2022

Black Adam

Es la película basada en el comic del personaje creado Otto Binder y C. C. Beck. Es dirigida por el director catalán Jaume Collet-Serra y recrea el génesis de uno de los villanos más poderosos del universo DC. Inicia en una pueblo en donde había una mezcla de pueblos en donde prevalecía la riqueza, el poder y la magia. Sin embargo, Teth Adam no tenía nada, sólo unas pesadas cadenas que lo esclavizaban. Hizo lo que tenía que hacer para cambiar esa situación y por eso fue hecho prisionero. Cinco mil años después ha sido liberado y ha prometido que nadie lo volverá a detener. A él se le han unido otro seres legendarios: Hawkman, Doctor Fate, Psylocke y Atom Smasher, que juntos se hacen llamar la Sociedad de la Justicia. Una organización que cree en pelear por la justicia y la verdad. Con el nombre de Black Adam, hará lo posible por transmitir su mensaje: lo único que buscar es la grandeza.

Categoría: Ciencia Ficción

Duración: 1h 34m

Estreno: 20/10/2022

