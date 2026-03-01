Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 01 de marzo

Sinopsis

Disfruta de la enérgica película-concierto que refleja a Twenty One Pilots en un punto decisivo de su carrera: su espectacular presentación en Ciudad de México, frente a 65 000 fans en el Estadio GNP Seguros, durante la gira mundial The Clancy World Tour. Con la vibrante energía de una de las capitales musicales más importantes del mundo como escenario, la película combina el metraje cinematográfico de este explosivo show con acceso íntimo al detrás de cámaras, revelando de este modo el corazón, el humor y la autenticidad de los artistas mientras se preparan para uno de los conciertos más importantes de su trayectoria. El público acompaña a la banda desde su llegada a la ciudad hasta el escenario, compartiendo los preparativos y la creciente expectativa antes del espectáculo. De forma exclusiva, Tyler y Josh ofrecen reflexiones personales sobre el camino que los llevó a este momento histórico y la profunda conexión con sus fans, que son el motor que hace todo esto posible. La película envuelve a los espectadores en la experiencia completa de la noche: las vistas aéreas del estadio, las cámaras sobre el escenario y las tomas a nivel del público los colocan en el centro de la acción para que puedan verla desde todos los ángulos. El resultado es una celebración emocionante y conmovedora de la música, la comunidad y los logros de la banda, un retrato inolvidable de Twenty One Pilots y de un espectáculo que dejará huella en la historia.