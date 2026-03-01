Corte de agua en Lima hoy 01 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 01 de marzo?

Distrito BELLAVISTA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Negreiros

Urbanización Cercado

Urbanización P.J. Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 01 de Marzo, 12:34 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 01 de Marzo, 6:30 am

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Jardines del Perú

Manuel Seoane Corrales

Asociación de Propietarios de la Urbanización Santa Rosa

Urbanización Industrial Aurora Amplia

Urbanización Industrial San Francisco

Urbanización Industrial Santa Angélica

Urbanización Industrial Santa Lucía

Los Ayllus

Urbanización Grumete Medina

Urbanización Los Sauces

Urbanización Loteo Industrial Santa Rosa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 01 de Marzo, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 01 de Marzo, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Bastidas, Sector I

Urbanización A.H. Bastidas, Sector IV

Urbanización A.H. Portales de Puruchuco

Urbanización APV Viques

Urbanización Asociación Casuarinas de Javier Prado

Urbanización Asociación de Vivienda Cascadas de Javier Prado

Urbanización Asociación Master de Micaela Bastidas I

Urbanización Asociación Parque Industrial Asesor, 1ra Etapa

Urbanización Asociación Parque Industrial Asesor, 3ra Etapa

Urbanización Asociación San Pedro de Ninacaca

Urbanización Asociación Santo Domingo

Urbanización Urb. Mayorazgo, 3ra Etapa

Urbanización Urb. Mayorazgo Chico

Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 1ra Etapa

Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 2da Etapa

Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 3ra Etapa

Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 4ta Etapa

Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 5ta Etapa

Urbanización Urb. Sol de Vitarte, Sector E

Urbanización Urb. Sol de Vitarte, Sector G Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 01 de Marzo, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 01 de Marzo, 8:00 pm