Corte de agua en Lima hoy 01 de marzo: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.
Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.
Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 01 de marzo?
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Urbanización A.H. Negreiros
- Urbanización Cercado
- Urbanización P.J. Señor de los Milagros
Domingo 01 de Marzo, 12:34 am
Domingo 01 de Marzo, 6:30 am
- Jardines del Perú
- Manuel Seoane Corrales
- Asociación de Propietarios de la Urbanización Santa Rosa
- Urbanización Industrial Aurora Amplia
- Urbanización Industrial San Francisco
- Urbanización Industrial Santa Angélica
- Urbanización Industrial Santa Lucía
- Los Ayllus
- Urbanización Grumete Medina
- Urbanización Los Sauces
- Urbanización Loteo Industrial Santa Rosa
Domingo 01 de Marzo, 1:00 pm
Domingo 01 de Marzo, 11:50 pm
- Urbanización A.H. Bastidas, Sector I
- Urbanización A.H. Bastidas, Sector IV
- Urbanización A.H. Portales de Puruchuco
- Urbanización APV Viques
- Urbanización Asociación Casuarinas de Javier Prado
- Urbanización Asociación de Vivienda Cascadas de Javier Prado
- Urbanización Asociación Master de Micaela Bastidas I
- Urbanización Asociación Parque Industrial Asesor, 1ra Etapa
- Urbanización Asociación Parque Industrial Asesor, 3ra Etapa
- Urbanización Asociación San Pedro de Ninacaca
- Urbanización Asociación Santo Domingo
- Urbanización Urb. Mayorazgo, 3ra Etapa
- Urbanización Urb. Mayorazgo Chico
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 1ra Etapa
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 2da Etapa
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 3ra Etapa
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 4ta Etapa
- Urbanización Urb. Portales de Javier Prado, 5ta Etapa
- Urbanización Urb. Sol de Vitarte, Sector E
- Urbanización Urb. Sol de Vitarte, Sector G
Domingo 01 de Marzo, 8:00 am
Domingo 01 de Marzo, 8:00 pm