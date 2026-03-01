Últimas Noticias
Arsenal vs Chelsea en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 28 de la Premier League 2026?

Chelsea vs Arsenal en la Premier League.
Chelsea vs Arsenal en la Premier League. | Fuente: Arsenal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Arsenal se mantiene como líder de la clasificación tras 28 fechas disputadas en la Premier League.

Arsenal vs Chelsea se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este domingo por la fecha 28 de la Premier League.

Los 'gunners' dirigidos por Mikel Arteta buscan consolidar su liderato con Gyökeres como goleador, mientras que el Chelsea de Liam Rosenior, necesita romper su racha de empates.

Arsenal vs Chelsea: ¿Cómo llegan a la fecha 28 del Premier League 2026?

Arsenal llega a este partido tras golear 4-1 a Tottenham de visitante. En tanto, Chelsea no pasó del empate 1-1 ante Burnley de local.

¿Cuándo y dónde juegan Arsenal vs Chelsea en vivo en la fecha 28 del Premier League 2026?

El partido está programado para el domingo 1 de marzo en el Emirates Stadium, en Londres. El recinto tiene una capacidad de 60.704 espectadores.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Chelsea en vivo por la Premier League 2026?

  • En España, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Perú, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 5:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 11:30 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 11:30 a.m. 
  • En Venezuela, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 12:30 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 12:30 a.m. 
  • En Chile, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 1:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Arsenal vs Chelsea comienza a las 1:30 p.m. 

¿Dónde ver el Arsenal vs Chelsea en vivo por TV y streaming?

El partido de Arsenal vs Chelsea será transmitido vía ESPN y Disney+ Premium. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Arsenal vs Chelsea: Alineaciones posibles

Arsenal: David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber; Declan Rice, Bukayo Saka, Martín Zubimendi; Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Viktor Gyökeres.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Arsenal vs Chelsea: Últimos resultados

Arsenal 1-0 Chelsea - 3 de febrero del 2026 (Copa de la Liga de Inglaterra)

Chelsea 2-3 Arsenal - 14 de enero del  2026 (Copa de la Liga de Inglaterra)

Arsenal 1-1 Chelsea - 30 de noviembre del 2026 (Premier League)


