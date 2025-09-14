Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 14 de septiembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
14 de Septiembre del 2025
200% LOBO
200% LOBO
A1h 38minINFANTIL
Director: Alexs Stadermann
Reparto: Samara Weaving,Jennifer Saunders,Llai Swindells
Sinopsis

Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo, cuando un deseo descarriado lo transforma en hombre lobo y desata a una traviesa hada en la Tierra.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO
B142h 35minANIMACIÓN
Director: Haruo Sotozaki
Sinopsis

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
B142h 15min
Director: Michael Chaves
Reparto: Mia Tomlinson,Vera Farmiga,Patrick Wilson
Sinopsis

El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

LOS TIPOS MALOS 2
LOS TIPOS MALOS 2
A1h 33minANIMACIÓN
Director: Pierre Perifel
Reparto: Marc Maron,Craig Robinson,Sam Rockwell
Sinopsis

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

MISTURA
MISTURA
A1h 40minDRAMA
Director: Ricardo de Montreuil
Reparto: Juan Pablo Olyslager,Christian Meier,Bárbara Mori
Sinopsis

Perú, años 60. Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo sino que, además del dolor que siente, tendrán que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista de la capital, Lima. Ella no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a varias personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante.

TOY STORY (30 ANIVERSARIO)
TOY STORY (30 ANIVERSARIO)
A1h 21minANIMACIÓN
Director: John Lasseter
Reparto: Tom Hanks,Tim Allen,Don Rickles
Sinopsis

Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.

MASCOTAS AL RESCATE
MASCOTAS AL RESCATE
A1h 40minINFANTIL
Director: Benoit Daffis, Jean - Christian Tassy
Sinopsis

Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

OTRO VIERNES DE LOCOS
OTRO VIERNES DE LOCOS
A1h 51minFAMILIAR
Director: Nisha Ganatra
Reparto: Jamie Lee Curtis,Julia Butters,Lindsay Lohan
Sinopsis

Secuela de "Ponte en mi lugar" (2003). La historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.

PUTIN
PUTIN
B141h 49minACCIÓN
Director: Patryk Vega
Reparto: Thomas Kretschmann,Slawomir Sobala,Kalina Wysocka
Sinopsis

Putin" es una película biográfica épica de Vladimir Putin, que tiene lugar a lo largo de seis décadas. La historia se desarrolla de dos maneras; lo metafísico y lo material. En la primera esfera, estamos presenciando el viaje de Putin desde su infancia en la casa de su padrastro abusivo, situada en lo profundo de la Unión Soviética, y luego lo seguimos en el Leningrado plagado de crímenes de los años 60, poblado por criminales indultados después de la muerte de Stalin, entre los cuales Vladimir crecerá. Estamos asistiendo a los acontecimientos más cruciales de su vida y de la historia del mundo; La entrada de Putin en las filas de la KGB, la fusión nuclear de Chernóbil y el colapso de la URSS, un acontecimiento que da inicio a su carrera política.

¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Cartelera Cine Lima estrenos cineplanet Cinemark

