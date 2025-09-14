Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 14 de septiembre

Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo, cuando un deseo descarriado lo transforma en hombre lobo y desata a una traviesa hada en la Tierra.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.
Perú, años 60. Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo sino que, además del dolor que siente, tendrán que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista de la capital, Lima. Ella no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a varias personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante.
Ambientado en un mundo donde los juguetes tienen vida propia, esta historia está vista a través de dos juguetes: Woody (Tom Hanks), un vaquero parlante a cuerda, y Buzz Lightyear (Tim Allen), una heroica figura de acción espacial. El cómico dúo finalmente aprende a dejar de lado sus diferencias cuando se separan de su dueño, Andy, y se encuentran en una desopilante misión llena de aventuras... donde solo sobrevivirán si forman una alianza.
Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.
Secuela de "Ponte en mi lugar" (2003). La historia se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra. Mientras se enfrentan a los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la venganza puede ser dulce.
Putin" es una película biográfica épica de Vladimir Putin, que tiene lugar a lo largo de seis décadas. La historia se desarrolla de dos maneras; lo metafísico y lo material. En la primera esfera, estamos presenciando el viaje de Putin desde su infancia en la casa de su padrastro abusivo, situada en lo profundo de la Unión Soviética, y luego lo seguimos en el Leningrado plagado de crímenes de los años 60, poblado por criminales indultados después de la muerte de Stalin, entre los cuales Vladimir crecerá. Estamos asistiendo a los acontecimientos más cruciales de su vida y de la historia del mundo; La entrada de Putin en las filas de la KGB, la fusión nuclear de Chernóbil y el colapso de la URSS, un acontecimiento que da inicio a su carrera política.