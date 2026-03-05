Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 05 de marzo

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
5 de Marzo del 2026
CUMBRES BORRASCOSAS
CUMBRES BORRASCOSAS
B142h 11minROMANCE
Director: Emerald Fennell
Reparto: Margot Robbie,Jacob Elordi,Hong Chau
Sinopsis

Una imaginación audaz y original de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, “Cumbres Borrascosas” de Emerald Fennell está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.

Trailer
EL AGENTE SECRETO
EL AGENTE SECRETO
B142h 40minACCIÓN
Director: Kleber Mendonça Filho
Reparto: Wagner Moura,Udo Kier
Sinopsis

En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Trailer
EL CASTILLO AMBULANTE
EL CASTILLO AMBULANTE
B142h 0minANIMACIÓN
Director: Hayao Miyazaki
Reparto: Chieko Baisho,Takuya Kimura,Akihiro Miwa
Sinopsis

Una joven llamada Sophie es transformada en una anciana por una maldición y encuentra refugio en el mágico castillo ambulante del misterioso mago Howl.

Trailer
EL MONO: LA MALDICIÓN REGRESA
EL MONO: LA MALDICIÓN REGRESA
B141h 33min
Director: Ryan Ebert
Reparto: Dominic Keating
Sinopsis

Después de la muerte de su abuela, dos hermanos regresan al olvidado motel familiar. Lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando despiertan al antiguo juguete del lugar: un mono con platillos que cobra vida en forma humana… y sedienta de sangre. Ahora, deberán enfrentar el terror detrás del Mono Maldito antes de convertirse en sus próximas víctimas.

Trailer
ENHYPEN WALK THE LINE SUMMER EDITION IN CINE
ENHYPEN WALK THE LINE SUMMER EDITION IN CINE
B142h 3minMUSICAL
Sinopsis

GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO
GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO
A1h 40minANIMACIÓN
Director: Tyree Dillihay, Adam Rosette
Reparto: Gabrielle Union,Caleb McLaughlin,Stephen Curry
Sinopsis

Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que «¡los pequeños saben jugar!».

Trailer
HAMNET
HAMNET
B142h 5minDRAMA
Director: Chloé Zhao
Reparto: Paul ,Mescal ,Jessie Buckley,Joe Alwyn
Sinopsis

De la escritora y directora ganadora del Óscar® Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

Trailer
HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR
HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR
A1h 45minANIMACIÓN
Director: Daniel Chong
Reparto: Jon Hamm,Piper Curda,Bobby Moynihan
Sinopsis

En HOPPERS, un grupo de científicos descubre cómo hacer “saltar” la conciencia humana a réplicas robóticas de animales, permitiendo a las personas interactuar con los animales como si fueran uno más. Gracias a esta revolucionaria tecnología, Mabel descubrirá misterios del mundo animal mucho más grandes de lo que jamás imaginó. Producida por Nicole Paradis Grindle, HOPPERS también cuenta con las voces en inglés de Bobby Moynihan y Jon Hamm.

Trailer
¡LA NOVIA!
¡LA NOVIA!
B142h 0minCRIMEN
Director: Maggie Gyllenhaal
Reparto: Jessie Buckley,Christian Bale,Peter Sarsgaard
Sinopsis

Un solitario Frankenstein (Christian Bale) viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la innovadora científica Dra. Euphronious (Annette Bening) que le cree una compañera. Juntos reviven a una joven asesinada y nace La Novia (Jessie Buckley). Lo que sigue supera lo que cualquiera de ellos imaginó: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes rebeldes en un romance apasionado y explosivo!

Trailer
NUREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO
NUREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO
B142h 30minDRAMA
Director: James Vanderbilt
Reparto: Russell Crowe,Michael Shannon,Rami Malek
Sinopsis

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales e inminentes juicios de Nuremberg contra el derrotado régimen Nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los oficiales nazis prisioneros son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio dialéctico con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Basada en el libro "El nazi y el psiquiatra", de Jack El-Hai.

Trailer
SCREAM 7
SCREAM 7
B141h 55min
Director: Kevin Williamson
Reparto: Neve Campbell,Courteney Cox,Celeste O Connor
Sinopsis

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha rehecho su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

Trailer
CATÁSTROFE EN EL MAR: KRAKEN
CATÁSTROFE EN EL MAR: KRAKEN
B141h 58minACCIÓN
Sinopsis

En las heladas aguas del norte, desde las profundidades emerge el Kraken, una criatura colosal cuyo despertar desata una catástrofe sin precedentes y amenaza con arrasarlo todo. Hay leyendas… que nunca debieron regresar.

Trailer
EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO: MIGRACIÓN
EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO: MIGRACIÓN
B142h 0minACCIÓN
Director: Ric Roman Waugh
Reparto: Morena Baccarin,Gerard Butler
Sinopsis

Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

OPERACIÓN: SOMBRA
OPERACIÓN: SOMBRA
B142h 21minACCIÓN
Director: Larry Yang
Reparto: Jackie Chan,Tony Leung,Wendy Zhang
Sinopsis

Unos astutos y traicioneros ladrones desafian a la Policía Judicial de Macao. La Policía, que se encontraba en una dura batalla, invita de nuevo al experto en rastreo Huang De Zhong, retirado desde hace muchos años, a unir fuerzas con la joven élite del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judicial.

AURORA: WHAT HAPPENED TO THE EARTH?
AURORA: WHAT HAPPENED TO THE EARTH?
+141h 30minConcierto
Sinopsis

La artista noruega de pop alternativo AURORA ofrece su concierto más ambicioso hasta la fecha como cabeza de cartel, dentro de su gira What Happened To The Earth?, en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Grabado durante el Día de Muertos, el recinto se transforma en un hipnótico espacio de luz y sonido, repleto de fans ataviados con trajes festivos. La voz etérea de AURORA cautiva de principio a fin en baladas evocadoras como Dreams y Exist for Love, junto a temas imprescindibles como Runaway, The Seed y Churchyard. Con su inconfundible fusión de pop electrónico, folk y narrativa poética, las actuaciones de AURORA son siempre envolventes y emotivas, y este concierto —una celebración de la naturaleza y de la experiencia humana— la consolida como un referente de originalidad e inspiración.

AVATAR FUEGO Y CENIZAS
AVATAR FUEGO Y CENIZAS
+143h 14minAcción
Sinopsis

Tras una pérdida devastadora, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, los Ash, liderados por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.

Trailer
CAMINOS DEL CRIMEN
CAMINOS DEL CRIMEN
+142h 21minThriller
Sinopsis

Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman (Barry Keoghan) un ladrón rival, con métodos mucho más inquietantes que los de Davis. A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik (Mark Ruffalo), se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.

ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS
ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS
+142h 3minConcierto
Sinopsis

¡Disfruta ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN – SUMMER EDITION en la gran pantalla! Desde su primer encuentro hasta los escenarios que dominan hoy en día, el camino de ENHYPEN es una historia de crecimiento, unidad y conexión. Con millones de álbumes vendidos en un año, un debut que rompió todos los récords en el Tokyo Dome, su primer gran premio en 2025 y su memorable presentación en Coachella, el éxito del grupo nace del lazo inquebrantable que comparten con los ENGENE. Esta película de concierto captura la esencia de ese vínculo: electrizantes actuaciones en vivo, la intensidad de los ensayos, momentos íntimos entre bastidores y el día a día de los miembros recorriendo Japón en pleno verano. Más que un concierto, es una celebración de la conexión que une a ENHYPEN con los ENGENE, un vínculo que sigue fortaleciéndose y que los impulsa juntos hacia el futuro.

Trailer
EL SONIDO DE LA MUERTE
EL SONIDO DE LA MUERTE
+141h 42minTerror
Sinopsis

Un grupo de estudiantes de secundaria, sin saberlo, desata una pesadilla al encontrar un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un escalofriante alarido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. A medida que el número de víctimas aumenta, los amigos se ven obligados a investigar los orígenes del siniestro artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha.

Trailer
F1: LA PELÍCULA
F1: LA PELÍCULA
+142h 35minAcción
Sinopsis

Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.

Trailer
LA EMPLEADA
LA EMPLEADA
+142h 12minThriller
Sinopsis

Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.

Trailer
MI MEJOR ENEMIGA
MI MEJOR ENEMIGA
+141h 40minComedia
Sinopsis

Valeria y su ex mejor amiga llevan 25 años distanciadas. Todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio deciden revivir el viaje de promoción. La cita sacará a luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, donde el ingrediente principal serán hartos enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin.

Trailer
MUERTE EN INVIERNO
MUERTE EN INVIERNO
+141h 37minThriller
Sinopsis

Una viuda silenciosa, atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota, encuentra una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña remota. Luchando contra la intemperie y sin señal de teléfono, se convierte en la única esperanza de supervivencia de la chica.

Trailer
PECADORES
PECADORES
+142h 17minSuspenso
Sinopsis

Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida.

Trailer
TERROR EN SILENT HILL: REGRESO AL INFIERNO
TERROR EN SILENT HILL: REGRESO AL INFIERNO
+141h 46minTerror
Sinopsis

Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.

Trailer
UNA BATALLA TRAS OTRA
UNA BATALLA TRAS OTRA
+142h 42minThriller
Sinopsis

Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.

Trailer
ZOOTOPIA 2
ZOOTOPIA 2
APT1h 48minAnimación
Sinopsis

En ZOOTOPIA 2, los ahora inseparables detectives Judy Hopps y Nick Wilde se enfrentan a su misión más salvaje: un misterioso reptil ha llegado a la ciudad y está poniendo patas arriba a toda la metrópoli animal. Para atraparlo, la dupla deberá infiltrarse en rincones nunca antes vistos, desde barrios extravagantes hasta zonas llenas de sorpresas. En esta nueva aventura, la complicidad entre Judy y Nick será puesta a prueba como nunca… y solo juntos podrán evitar que el caos se apodere de la ciudad.

Trailer
