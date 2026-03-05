Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 05 de marzo

Una imaginación audaz y original de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, “Cumbres Borrascosas” de Emerald Fennell está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.
En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.
Una joven llamada Sophie es transformada en una anciana por una maldición y encuentra refugio en el mágico castillo ambulante del misterioso mago Howl.
Después de la muerte de su abuela, dos hermanos regresan al olvidado motel familiar. Lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando despiertan al antiguo juguete del lugar: un mono con platillos que cobra vida en forma humana… y sedienta de sangre. Ahora, deberán enfrentar el terror detrás del Mono Maldito antes de convertirse en sus próximas víctimas.
Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que «¡los pequeños saben jugar!».
De la escritora y directora ganadora del Óscar® Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.
En HOPPERS, un grupo de científicos descubre cómo hacer “saltar” la conciencia humana a réplicas robóticas de animales, permitiendo a las personas interactuar con los animales como si fueran uno más. Gracias a esta revolucionaria tecnología, Mabel descubrirá misterios del mundo animal mucho más grandes de lo que jamás imaginó. Producida por Nicole Paradis Grindle, HOPPERS también cuenta con las voces en inglés de Bobby Moynihan y Jon Hamm.
Un solitario Frankenstein (Christian Bale) viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la innovadora científica Dra. Euphronious (Annette Bening) que le cree una compañera. Juntos reviven a una joven asesinada y nace La Novia (Jessie Buckley). Lo que sigue supera lo que cualquiera de ellos imaginó: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes rebeldes en un romance apasionado y explosivo!
Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales e inminentes juicios de Nuremberg contra el derrotado régimen Nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los oficiales nazis prisioneros son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio dialéctico con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Basada en el libro "El nazi y el psiquiatra", de Jack El-Hai.
Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha rehecho su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.
En las heladas aguas del norte, desde las profundidades emerge el Kraken, una criatura colosal cuyo despertar desata una catástrofe sin precedentes y amenaza con arrasarlo todo. Hay leyendas… que nunca debieron regresar.
Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.
Unos astutos y traicioneros ladrones desafian a la Policía Judicial de Macao. La Policía, que se encontraba en una dura batalla, invita de nuevo al experto en rastreo Huang De Zhong, retirado desde hace muchos años, a unir fuerzas con la joven élite del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judicial.
La artista noruega de pop alternativo AURORA ofrece su concierto más ambicioso hasta la fecha como cabeza de cartel, dentro de su gira What Happened To The Earth?, en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Grabado durante el Día de Muertos, el recinto se transforma en un hipnótico espacio de luz y sonido, repleto de fans ataviados con trajes festivos. La voz etérea de AURORA cautiva de principio a fin en baladas evocadoras como Dreams y Exist for Love, junto a temas imprescindibles como Runaway, The Seed y Churchyard. Con su inconfundible fusión de pop electrónico, folk y narrativa poética, las actuaciones de AURORA son siempre envolventes y emotivas, y este concierto —una celebración de la naturaleza y de la experiencia humana— la consolida como un referente de originalidad e inspiración.
Tras una pérdida devastadora, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, los Ash, liderados por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.
Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman (Barry Keoghan) un ladrón rival, con métodos mucho más inquietantes que los de Davis. A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik (Mark Ruffalo), se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.
¡Disfruta ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN – SUMMER EDITION en la gran pantalla! Desde su primer encuentro hasta los escenarios que dominan hoy en día, el camino de ENHYPEN es una historia de crecimiento, unidad y conexión. Con millones de álbumes vendidos en un año, un debut que rompió todos los récords en el Tokyo Dome, su primer gran premio en 2025 y su memorable presentación en Coachella, el éxito del grupo nace del lazo inquebrantable que comparten con los ENGENE. Esta película de concierto captura la esencia de ese vínculo: electrizantes actuaciones en vivo, la intensidad de los ensayos, momentos íntimos entre bastidores y el día a día de los miembros recorriendo Japón en pleno verano. Más que un concierto, es una celebración de la conexión que une a ENHYPEN con los ENGENE, un vínculo que sigue fortaleciéndose y que los impulsa juntos hacia el futuro.
Un grupo de estudiantes de secundaria, sin saberlo, desata una pesadilla al encontrar un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un escalofriante alarido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. A medida que el número de víctimas aumenta, los amigos se ven obligados a investigar los orígenes del siniestro artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha.
Apodado "el más grande que nunca fue", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la FÓRMULA 1 de los años 90 hasta que sufrió un espectacular accidente. Treinta años después, es un piloto nómade a sueldo cuando es abordado por su ex compañero de equipo Ruben Cervantes (Javier Bardem), dueño de un equipo de F1 en problemas que está al borde del colapso. Ruben convence a Sonny de regresar a la FÓRMULA 1 para una última oportunidad de salvar el equipo y ser el mejor del mundo. Competirá junto a Joshua Pearce (Damson Idris), el joven prodigio del equipo decidido a marcar su propio ritmo acelerado. Pero mientras los motores rugen, el pasado de Sonny lo alcanza y se da cuenta de que en F1, tu compañero de equipo es tu competencia más feroz, y el camino hacia la redención no es algo que puedas recorrer solo.
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
Valeria y su ex mejor amiga llevan 25 años distanciadas. Todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio deciden revivir el viaje de promoción. La cita sacará a luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, donde el ingrediente principal serán hartos enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin.
Una viuda silenciosa, atrapada en una tormenta de nieve en Minnesota, encuentra una adolescente secuestrada por una pareja armada en una cabaña remota. Luchando contra la intemperie y sin señal de teléfono, se convierte en la única esperanza de supervivencia de la chica.
Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida.
Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
En ZOOTOPIA 2, los ahora inseparables detectives Judy Hopps y Nick Wilde se enfrentan a su misión más salvaje: un misterioso reptil ha llegado a la ciudad y está poniendo patas arriba a toda la metrópoli animal. Para atraparlo, la dupla deberá infiltrarse en rincones nunca antes vistos, desde barrios extravagantes hasta zonas llenas de sorpresas. En esta nueva aventura, la complicidad entre Judy y Nick será puesta a prueba como nunca… y solo juntos podrán evitar que el caos se apodere de la ciudad.