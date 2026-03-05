Hombre murió trágicamente tras ser atropellado por camión de carga pesada en el Callao

El trágico accidente ocurrió en la avenida José López Pazos, en Carmen de La Legua-Reynoso. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un hombre murió trágicamente al ser atropellado por un camión de carga pesada, a la altura de la cuadra 14 de la avenida José López Pazos, cerca del cruce con el jirón San Martín, en el distrito chalaco de Carmen de La Legua-Reynoso.

Según testigos consultados por RPP, la víctima mortal se trataría de una persona en situación de calle que estaba durmiendo en plena vía pública.

El camión estaba retrocediendo, sin que el chofer se percatara de la presencia del hombre, que fue arrollado. Su muerte fue instantánea.

De acuerdo con los vecinos, una mujer pernoctaba al lado de la víctima, pero afortunadamente no llegó a ser atropellada por el pesado vehículo.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Trágico accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del fatal accidente y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias correspondientes.

Vecinos indicaron que el hombre fallecido era conocido del barrio, pero desconocen su nombre. De hecho, entre sus pertenencias no tenía documento de identidad, por lo que permanece como ‘NN’.

El chofer del camión fue trasladado a la comisaría del sector para que rinda su manifestación, en el marco de las investigaciones, ya en marcha.

