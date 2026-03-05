Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hombre murió trágicamente tras ser atropellado por camión de carga pesada en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima sería una persona en situación de calle que estaba durmiendo en la vía pública. Una mujer que pernoctaba a su lado salvó de morir milagrosamente.

Callao
00:00 · 01:11
El trágico accidente ocurrió en la avenida José López Pazos, en Carmen de La Legua-Reynoso.
El trágico accidente ocurrió en la avenida José López Pazos, en Carmen de La Legua-Reynoso. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un hombre murió trágicamente al ser atropellado por un camión de carga pesada, a la altura de la cuadra 14 de la avenida José López Pazos, cerca del cruce con el jirón San Martín, en el distrito chalaco de Carmen de La Legua-Reynoso.

Según testigos consultados por RPP, la víctima mortal se trataría de una persona en situación de calle que estaba durmiendo en plena vía pública.

El camión estaba retrocediendo, sin que el chofer se percatara de la presencia del hombre, que fue arrollado. Su muerte fue instantánea.

De acuerdo con los vecinos, una mujer pernoctaba al lado de la víctima, pero afortunadamente no llegó a ser atropellada por el pesado vehículo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Trágico accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del fatal accidente y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias correspondientes.

Vecinos indicaron que el hombre fallecido era conocido del barrio, pero desconocen su nombre. De hecho, entre sus pertenencias no tenía documento de identidad, por lo que permanece como ‘NN’.

El chofer del camión fue trasladado a la comisaría del sector para que rinda su manifestación, en el marco de las investigaciones, ya en marcha.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Callao Accidente de tránsito Carmen de La Legua-Reynoso

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA