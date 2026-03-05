Últimas Noticias
Muere a los 83 años António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas

Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y Brasil.
Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y Brasil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JosɠMɮdez
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, António Lobo Antunes se consagró como uno de los autores portugueses más importantes de su historia y estuvo considerado entre los eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura.

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, que ha publicado varios de sus libros.

Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonia, lo que marcó de manera decisiva su obra.

En 1979 hizo su debut literario en Portugal con 'Memória de Elefante' ('Memoria de Elefante') y, poco después en el mismo año, lanzó 'Os Cus de Judas' ('En el culo del mundo'), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura

A lo largo de su trayectoria profesional siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura.

Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial.

El semanario 'Expresso' recordaba este jueves varias entrevistas que le hizo a Lobo Antunes, donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas.

"Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde”, dijo a 'Expresso' en una de esas entrevistas, en la que afirmó que la memoria era el motor de su escritura.

Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EE.UU., Canadá y Brasil.

En su vasta bibliografía hay novelas como 'Ontem não te vi em Babilónia' (Ayer no te vi en Babilonia); 'O meu nome é Legião' (Mi nombre es legión); 'O arquipélago da insónia' (El archipiélago del insomnio); 'Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?' (¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?); 'Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van), 'Comissão das lágrimas" ('Comisión de las lágrimas'), o 'O tamanho do mundo' (El tamaño del mundo).

Tags
António Lobo Antunes Literatura Nobel de Literatura Portugal

