"Harry Potter y la piedra filosofal" se estrenará en cine por sus 20 años, además, la película peruana "Un mundo para Julius" también ingresa a la cartelera. | Fuente: Composición

Como todos los jueves, la cartelera se renueva con las mejores cintas animadas, de acción y terror en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star. Prepárate para ver las películas en estreno en pantalla grande este jueves 11 de noviembre y mira los tráilers en nuestra nota.

Harry Potter y la piedra filosofal - 20 Aniversario

El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.

Un Mundo para Julius

Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años 50. Vive en un palacio con su aristocrática familia y una extensa servidumbre. Conforme pasan los años, Julius poco a poco irá perdiendo la inocencia, al descubrir -y nunca comprender- un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.

El Misterio de Soho

Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Fobias

Cinco pacientes peligrosos que sufren de fobias extremas y que son custodiados en un recinto de pruebas del gobierno son sometidos a un test definitivo a manos de un doctor que sueña con convertir sus temores en un arma.

Jack en la Caja Maldita

Cuando el antiguo muñeco de Jack-in-the-box es sacado de la tierra y se abre, sus nuevos propietarios pronto tienen razones para creer que el espeluznante muñeco de payaso tiene vida propia.

La Casa: El mal Habita dentro

Inspirada en hechos reales, La Casa, es una película de horror y misterio grabada en tiempo real y sin cortes. Un oficial de policía a fines de los 80 (dictadura en Chile), está atrapado en una vieja casa donde ocurren eventos paranormales violentos.

La Familia Monster 2

Para rescatar a Baba Yaga y Renfield de las garras de la cazadora de monstruos Mila Starr, la familia Wishbone se transforma una vez más en, un vampiro, Frankenstein, la momia y el hombre lobo. Con la ayuda de sus tres murciélagos mascota, nuestra Familia Monstruo vuelve a recorrer el mundo para salvar a sus amigos, hacer nuevos mountruo-conocidos y finalmente darse cuenta que “Nadie es perfecto”… incluso aquellos con defectos pueden encontrar la felicidad.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.