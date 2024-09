'Sube a mi nube', reestreno de 'Batman' y más películas en cartelera para ver el fin de semana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana llega cargado de emocionantes estrenos en la cartelera de cine, con opciones para todos los gustos. Entre los más esperados está Sube a mi nube, la película basada en la historia detrás del éxito de Nubeluz, que abordará los inicios del recordado programa infantil, incluyendo aspectos personales de sus protagonistas. La cinta hará enfásis en el trágico caso de Mónica Santa María, una de las dalinas más queridas el espacio televisivo.

También destaca un drama familiar Parano-IA, protagonizada por Jhon Cho, donde se mostrará los riegos de la Inteligencia Artificial. Para los amantes del cine de terror llega la versión thriller de Cenicienta que mostrará el lado oscuro del cuento de hadas.

Sin duda, un fin de semana perfecto para disfrutar del séptimo arte en la gran pantalla.

1. Batman (1989) - reestreno

"Como el Caballero de la Noche, defensor de la ley y el orden en Gotham City, Batman incurre en el mundo de las sombras, en la zona limítrofe entre el bien y el mal, luchando únicamente con su habilidad en artes marciales y su mente profundamente entrenada para defender a los inocentes y depurar los recuerdos del brutal asesinato de sus padres; manteniendo siempre su verdadera identidad de Bruce Wayne, un filántropo millonario, como un secreto muy bien guardado".

2. Sube a mi nube

"En un mundo en donde no existía el internet -menos las redes sociales- y el estigma de una sociedad entera que no permitía que se hablara y menos se tratara la salud mental, Mónica trataba de batallar y cumplir con la fama y todo lo que eso significaba. Un programa que la hacía muy feliz por el amor que irradian los niños y por convivir con personas que se convirtieron en sus grandes amigos y confidentes pero que a la vez la llevó a un punto de no retorno en su vida. Veremos ese día a día del programa infantil Sube a mi nube, un monstruo que hacía feliz a todos los niños del mundo mientras Mónica se iba a apagando poco a poco, siendo una víctima de todo y de todos".

3. El Guardián de la Magia

"Un joven guerrero en un mundo mágico y de fantasía se aventura hacia la ciudad capital del reino en busca de un despiadado monstruo. Nuestro héroe conoce a una joven hechicera, como lo dispuso el destino, terminan en tierras salvajes, donde luchan a través de una serie de aventuras, superan numerosas pruebas, salvan al mundo y demuestran que el verdadero amor es eterno".

4. La Maldición de Cenicienta

"Cinderella’s Curse es una versión cinematográfica completamente nueva y aterradora del clásico de Disney. Esta vez, sumergiéndose en una tendencia controvertida, el famoso personaje de Cenicienta se transformará en un ser oscuro y sanguinario".

5. Parano-IA

"En AFRAID, Curtis (John Cho) y su familia son seleccionados para probar un nuevo y revolucionario dispositivo doméstico: un asistente familiar digital llamado AIA. Llevando el concepto de casa inteligente al siguiente nivel, una vez que la unidad con todos sus sensores y cámaras son instalados en la casa, AIA parece capaz de hacerlo todo; aprende los comportamientos de los integrantes de la familia y empieza a anticiparse a sus necesidades asegurándose de que nada -ni nadie- se interponga en el camino de su familia".

6. Terremoto 8.5 Grados

"Una reacción en cadena imprevista de un tsunami, ciclón y una tormenta eléctrica hace que la ciudad colapse en un instante. Un padre que lucha desesperadamente para proteger a su hijo y a su hija de estos desastres tratará de sobrevivir a una nueva catástrofe: Un terremoto que toma a todos desprevenidos y reduce la ciudad a cenizas".

