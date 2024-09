'Venom: el último baile' lanza tráiler final con la aparición de Knull, el Dios de los simbiontes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venom: the last dance, o Venom: el último baile, lanzó su tráiler final a menos de un mes del estreno de la película de Marvel en los cines peruanos. El video, subido a YouTube el último jueves 12 de setiembre, muestra al antihéroe de Marvel colgado de un avión y luchando contra Mio, un extraterrestre con forma de araña mutante que lo ataca con sus colas afiladas.

Asimismo, el filme producido por Sony Pictures muestra a su estrella Tom Hardy como el fotógrafo Eddie Brock, quien sigue siendo manipulado por su salvaje amigo, el simbionte Venon, quien le advierte que “su creador” llega a la Tierra.

En la siguiente escena se ve a diferentes monstruos alienígenas y arañas mutantes rodeando a Knull, el Dios de los simbiontes, quien hace su primera aparición en Venom: el último baile. “Tenemos algo que él necesita. Mientras Venom viva, todo terminará”, se escucha decir al simbionte villano de Spider-Man.

En el adelanto, se ve a Tom Hardy huyendo junto con Venom de las autoridades militares, así como de Mio y otros mutantes que los persiguen en dos mundos, donde Hardy huye montando un caballo oscuro apoderado por el propio simbionte.

En las escenas finales del tráiler, Venom se enfrenta a sus enemigos con su fiel secuaz Eddie Brock, quien saca sus agallas para ayudar a su compañero. “Eddie, estoy contigo hasta el final”, expresa el simbionte mientras pelea hasta las últimas consecuencias.

Tom Hardy regresa con su papel de Eddie Brock en una nueva película de 'Venom'. | Fuente: Marvel Pictures

¿Quién es Knull, el Dios de los simbiontes?

Knull es uno de los villanos más poderosos de Marvel Cómic. El personaje es asociado, comúnmente, como el jefe de Venom y Carnage. Es representado como una deidad malvada que creó el arma conocida como All-Black the Necrosword, además de ser el amo y creador de las razas alienígenas conocidas como simbiontes.

El supervillano Knull hizo su primera aparición en el Universo Spider-Man de Sony y ahora lo hace en Venom: el último baile. Marvel todavía no confirmó quien será el actor que interprete al icónico personaje. No obstante, rumores señalan que sería Norman Reedus el encargado de interpretar al adversario de Venom en la película.

Knull, uno de los villanos más poderosos de Marvel, aparece en tráiler final de Venom. | Fuente: Marvel Pictures

¿Cuándo se estrena en cines Venom: el último baile?

Venom: el último baile llega a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 25 de octubre. Del mismo modo, el filme se estrenará un día antes en Latinoamérica, incluido el Perú.

La película, que cuenta con la participación de Tom Hardy como el protagonista de la saga por tercera vez, es dirigida por la cineasta Kelly Marcel, quien también escribió el guion.

El filme de superhéroes tendrá entre sus productores a Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Tom Hardy y la misma Marcel, quien debuta en la saga tras las direcciones de Ruben Fleischer, con Venom, el 2018 y Andy Serkis, con Venom: Let There Be Carnage, el 2021.

¿De qué trata Venom: el último baile y quiénes actúan?

Venom: el último baile es una película estadounidense de superhéroes de ciencia ficción basado en Venom, personaje oscuro de Marvel Comic. El filme está producido por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y será distribuida por Sony Pictures.

"Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por los mundos de ambos y con la red acercándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie", se lee en la sinopsis oficial.

Tom Hardy volverá con su papel de Eddie Brock. El actor estará acompañado de un elenco conformado por: Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Cristo Fernández, Clark Backo, entre otros.

'Venom el último baile' se estrenará en los cines peruanos el jueves 24 de octubre.Fuente: Marvel Pictures

