Cartelera: Estas son las películas que se estrenan este jueves 26 de agosto en cines. | Fuente: RPP Noticias

¿Qué películas se estrenan en los cines este jueves? "Rápidos y Furiosos 9" es una de ellas. Conoce la cartelera de Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star.

Recuerda que todos los jueves llegan nuevas cintas a Perú. Prepárate para ver las películas en pantalla grande y mira los tráilers en nuestra nota.

Rápidos y Furiosos 9

Dom Toretto vive una vida tranquila junto a Letty y su hijo, pero el peligro siempre regresa a su vida. En esta ocasión, el equipo se enfrenta a un complot mundial orquestado por el asesino más temible del mundo: el hermano de Dom.

El Conjuro 3: El diablo me hizo hacerlo

Esta película revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.





Explota Explota

Cuenta la historia de María (García-Jonsson), una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad. Y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.





Paw Patrol: La Película

¡Ellos son Paw Patrol! Cuando Humdinger, el rival más grande de todos, se convierte en alcalde de Adventure City comienza a causar estragos, Ryder, y nuestros cachorros favoritos se ponen en marcha para enfrentar el desafío. Mientras uno de los cachorros deberá de enfrentar su pasado en Adventure City, el equipo conoce a un nuevo aliado: Liberty, un inteligente perro salchicha.

Juntos, armados con emocionantes nuevos artefactos y equipo lucharán para salvar a los ciudadanos de Adventure City. En esta primera aventura de PAW Patrol en la pantalla grande estarán los integrantes del elenco de la serie original y además Iain Armitage, Marsai Martin, Ron Pardo, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard con la presentación especial de Tyler Perry y Jimmy Kimmel, presentando a Will Brisbin.

Una vez en Venecia

En Italia para hablar en una conferencia, Max conoce a María, quien lo convence de pasar un día en Venecia. Lo que comienza como un viaje amistoso se convierte en algo mucho más.

