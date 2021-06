La vocera de la Asociación Nacional de Salas Cinematrográficas (Ansaci), Diana López, precisó que los cines se encuentra 15 meses cerrados y hay el peligro de ir a la quiebra. | Fuente: Reuters

La vocera de la Asociación Nacional de Salas Cinematrográficas (Ansaci), Diana López, señaló que a la fecha el Ministerio de Salud (Minsa), no les da una respuesta sobre la aprobación de consumo de alimentos en las salas de cine.



En entrevista con el programa Encendidos de RPP, Diana López calificó de "preocupante" que haya un silencio administrativo sobre la venta de alimentos y bebidas en los cines, a pesar que tuvieron conversaciones con el Minsa sobre este tema desde hace 10 meses y con un nuevo equipo técnico hace menos de 15 días.



"No hemos tenido respuesta del Minsa de cara a la aprobación de consumo de alimentos en las salas de cine. No entendemos por qué tenemos esta prohibición cuando hoy ya hay apertura y protocolos establecidos para restaurantes, cafeterías y entre otros, no nos han dado una respuesta sobre este tema y estamos desesperados, son 15 meses cerrados y tenemos peligro de ir a la quiebra aquí en el Perú", dijo.

"Un costo altísimo"

Diana López aclaró que es necesario la aprobación de la venta de alimentos y bebidas dentro de las salas de cine para cubrir los costos operativos como el pago de planilla, entre otros.



"Las entradas tienen costos bastante más altos, tenemos una tasa impositiva de casi el 30% y luego la mitad de lo que resta, se le tiene que pagar a los dueños de la película y lo que queda, que es mínimo, no podemos cubrir los costos operativos del cine", explicó.



"La experiencia en cine no es dos metros cuadrados, son pantallas gigantes, butacas, espacios dentro de centros comerciales, todo el personal que tenemos para que sea una experiencia agradable y segura y que valga la pena dejar el sillón de tu casa para ver cine, todo esto tiene un costo altísimo", agregó.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 187-2020-PCM, los cines pueden funcionar con un 40% de aforo. Sin embargo, la Resolución Ministerial N° 00408-2020-PRODUCE, indica que de acuerdo con el protocolo trabajado en conjunto con el Minsa no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en las salas cinematográficas.

En entrevista con Encendidos de RPP Noticias, el exministro de Salud Abel Salinas comentó que en su opinión "la sala de cine es más segura porque lo que se come son cosas muy ligeras y generalmente son por tiempos cortos porque durante la misma película es lo muy poco y el riesgo es menor". Sin embargo, cabe resaltar que no existe evidencia científica al respecto.

"Las salas de los cines tienen techos muy altos, inclusive comparativa con los propios restaurantes, donde uno puede ir a comer hay aforos permitidos, la permanencia es larga durante la comida y las distancias de los techos son menores", agregó.

Salinas mencionó también que "el aforo de un cine es mucho más fácil controlarlo que, por ejemplo, en un supermercado donde a veces encontramos aglomeración de personas, unos más cerca del otro, hablando y ahí hay mucho más riesgo que en la sala de cine". En su opinión, "es una actividad donde debemos ser permeables, debemos estudiarla mejor y es la experiencia del mundo y nosotros tenemos que estar de cara al conocimiento de la enfermedad y con la seguridad que significa el cuidado de la salud". La ciencia aún no ha mostrado evidencia suficiente que muestre que consumir alimentos en las salas de cine no genera mayor riesgo frente a la COVID-19.





