'La piel más temida', 'Challengers' y más películas en cartelera para el jueves 25 de abril

1. La piel más temida

Alejandra regresa al Perú. Hace más de 20 años, ella y su madre abandonaron el país. En Cusco, haciendo trámites, descubre que su padre a quien daba por muerto está vivo y preso por haber militado en un grupo subversivo. Alejandra se propone, entonces, conocer a este hombre que la abandonó cuando ella tenía 3 años. Pronto, este viaje mutará hacia un tránsito interior para descubrir las trazas de su padre, su país y su propia identidad.

2. Contra todos

Boy es un joven que deberá enfrentarse a la desquiciada matriarca de una corrupta dinastía post apocalíptica que lo dejó huérfano, sordo y sin voz. Tras vivir una trágica infancia, un enigmático chamán le convertirá en un instrumento de venganza y lo soltará en su lejana distopia en vísperas de la matanza anual de disidentes. Intentando encontrar su lugar, Boy se unirá a un grupo de resistencia a la vez que mantendrá intensas discusiones con el fantasma de su rebelde hermana pequeña.

3. Challengers

Protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha (Mike Faist – West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O'Connor – The Crown), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar.

4. La maldición de la Bella Durmiente

Cahya consigue un trabajo como empleada doméstica en una antigua mansión aislada. Embarazada y viuda reciente, está desesperada por volver a conectarse con su marido, abriendo una puerta al mundo de los espíritus. Y al hacerlo, sin darse cuenta, despierta los fantasmas atormentados de su actual empleadora, las criadas anteriores.

5. Arácnidos

Kaleb está a punto de cumplir 30 años y nunca ha estado más solo. Está peleando con su hermana por un asunto de herencia y ha cortado los lazos con su mejor amigo. Apasionado por los animales exóticos, un día llega a casa con una araña venenosa y accidentalmente la deja escapar.

6. Mi villano favorito 3 (reestreno)

Gru se reencuentra con su encantador, alegre y exitoso hermano gemelo, Dru, quien quiere hacer equipo con él para llevar a cabo un último golpe delictivo.

7. Minios: nace un villano (reestreno)

La historia no contada del sueño de un niño de doce años de convertirse en el mayor supervillano del mundo.

