Alex Hidalgo, director de 'Vaguito': "Promover la adopción es el objetivo principal de la película"

En Japón hay una estatua de Hachiko, el famoso perro que murió por esperar a su dueño en la estación de tren. De él se han hecho películas ya que lo han nombrado como símbolo de leatad. Así como el país asiático, Perú también tiene uno así y se trata de Vaguito.

Esta mascota vive en las playas de Lima y siempre espera a su dueño en orillas; sin embargo, no sabe que no va a regresar ya que un día salió a pescar y su lancha no volvió. No obstante, sigue esperándolo. De acuerdo con la historia que le contaron pescadores de Pucusanoa y Punta Negra, fue inspiración para el director Alex Hidalgo e hizo esta cinta en su honor. En conversación con Johnny Padilla en el programa de RPP, En Escena; dio detalles del proyecto.

"En marzo de 2022, cuando me llega a traer las redes sociales la historia de un perrito que espera a su mejor amigo todos los días frente al mar. Que me causó mucha curiosidad, pero que me hizo recordar a Hachiko", comentó. En Vaguito, la actriz Flavia Vargas interpreta a Andrea (hija del pescador desaparecido) y aseguró que aceptó formar parte porque tienen un propósito:

"Tiene el fin de darles la oportunidad a estos perritos de tener un segundo hogar y bueno tiene un mensaje que hay muchos perritos que abandonan mucha gente, que están mal nutridos, que los atropellan. Y hay mucha gente buena y sana que los rescata, que los coída. Hay mucho, mucho esto y yo también tengo un perrito de la calle que es el creido de la casa, porque creo que eso ya estamos conscientes que no hay que comprar, sino rescatar, adoptar", agregó.

¿Cómo fue el casting para encontrar a Vaguito?

"Se hizo un casting o un adiestrado profesional Will Flores y ya cuando se acercaba en la fecha de grabación, él comenzó a recorrer varios albergues queríamos que sea un perrito más o menos parecido. Un perrito criolito, un perrito que también haya tenido una historia detrás", comentó Alex Hidalgo.

Para encontar al Vaguito indicado, visitaron albergues y en uno de ellos, se encontraron con el perro ideal para formar parte de la película. "Vimos a uno que le tiraron una pelota y corrió tras él y eso significaba que era un perrito que podía ajustarse un poco a los propósitos del proyecto, luego lo entrenaron estuvimos como un mes y medio entrenándolo y quedó apto para la película", dijo.

Dirigir a Vaguito fue todo un reto para Alex Hidalgo ya que, como es un perro joven (tiene 3 años, el Vaguito original tiene 13) es inquieto y corre por todos lados. Las primeras escenas las hacía muy bien, pero a la tercera, ya se ponía a jugar. "Era como cualquier niño", dijo el director entre risas.

La relación con Vaguito fue muy especial. Para Flavia Vargas, hacer tomas con el perro fue algo que no había hecho en su carrera. "Es muy cariñoso y lo verán en la película. También grabé con otros perritos y ha sido muy bonito, una experiencia única y bueno, es una película que te llena mucho el corazón y que te da un mensaje increíble".

Asimismo, el director resaltó que, más allá del entretenimiento, te vas a sensibilizar porque te brinda un mensaje muy importante sobre la adopción. "Eso es lo que este proyecto tiene como prioridad".

Daniela Darcourt hace su debut en el cine con Vaguito

Luego de dar a conocer su talento como cantante en el ambiente salsero, Daniela Darcourt anunció con orgullo su incursión en el cine a través de Vaguito, te esperaré en la orilla, la prometedora producción nacional.

La intérprete usó sus redes sociales para contar algunos detalles de su personaje y el enfoque que tendrá la propuesta cinematográfica. "Familia, empezamos una nueva aventura. Esta semana, empiezo el rodaje de Vaguito Te esperaré en la orilla”, escribió Daniela Darcourt en su cuenta de Instagram. "Lola será mi nombre a partir de ahora, un personaje corto y pícaro que está feliz de ser parte de esta historia hermosa y conmovedora. Prometo contarles mucho más pronto. Nos vemos en el cine", agregó.

