Si no fueran por los festivales, el 2019 no hubiese sido un buen año para la exhibición de películas. Gracias a ellos, pudimos ver cintas extraordinarias de distintas latitudes del mundo. Y esto —en mi opinión— debería cambiar, pues da la sensación de que las exhibidoras aún subestiman a su público. El próximo año espero que tomen mayores riesgos y apuesten por películas pensadas más allá de los límites del entretenimiento. Otrosí: el Estado debe brindar apoyo a la cinematografía local no solo con dinero, sino también con una cuota de pantalla, por ejemplo. El cine peruano merece trascender el protagonismo de las grandes películas de las majors.