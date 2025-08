Tom Holland presenta su nuevo traje en 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta entrega del arácnido en el UCM

La película, que llegará a los cines a mediados de 2026, contará con nuevos personajes del Universo Marvel. Entérate de todos los detalles aquí.

Tom Holland vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña, y esta vez con un diseño renovado que ha emocionado a los fans. En un video difundido el sábado, 2 de agosto, tras un adelanto presentado en el Día Nacional de Spider-Man, el actor mostró por primera vez el nuevo traje de Peter Parker para Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la franquicia.

El atuendo, con colores rojo y azul más brillantes y una insignia de araña más grande, se asemeja mucho más a la versión clásica del cómic que los modelos anteriores usados por Holland en Spider-Man: De regreso a casa, Lejos de casa y Sin camino a casa.

La cinta marcará el regreso de Holland al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) después del fenómeno taquillero de No Way Home (2021), donde compartió pantalla con los Spider-Men de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

¿De qué tratará Spider-Man: Brand New Day?

La historia retomará la vida de Peter Parker tras los eventos de esa película, en la que su identidad como superhéroe fue expuesta y su entorno más cercano -incluyendo MJ, Ned y Happy- perdió todo recuerdo de él, luego de un hechizo lanzado por el Doctor Strange.

Spider-Man: Brand New Day toma su nombre de una popular saga de cómics de Marvel en la que Peter Parker hace un pacto con el demonio Mefisto para salvar a su tía May, a cambio de borrar su matrimonio con Mary Jane y reiniciar su historia. Aunque no se ha confirmado si ese arco será replicado completamente en pantalla, el título y los elementos revelados sugieren un reinicio emocional y narrativo en la vida del joven superhéroe.

La película será dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y contará con nuevas incorporaciones al MCU como Sadie Sink y Liza Colón-Zayas. Además, se confirmó la participación de Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, ampliando la interconexión entre los personajes del universo Marvel.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

El estreno de Spider-Man: Brand New Day está programado para el 31 de julio de 2026.