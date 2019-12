"It. Capítulo 2" de Andy Muschietti: La pandilla del "Club de los Perdedores" ya no son unos pubers, ahora están adultos y viven en diferentes ciudades, pero que aún no escapan de sus traumas de infancia. Pennywise regresa después de casi 30 años a sus vidas, por lo que tienen que volverse a juntar para derrotar al payaso asesino y así tener la libertad emocional que siempre buscaron. "It. Capítulo 2" sobresalta por su interesante combinación de momentos terrorificos y cómicos, así como sus secuencias fantasiosas.