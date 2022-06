"Lightyear" se estrenó en Perú el 16 de junio, y está basada en el popular personae de "Toy Story"

Una cadena de cines de Perú retiró este sábado una advertencia al público sobre "escenas con ideología de género" en la película animada "Lightyear", tras desatar una fuerte polémica.

En el filme, de Disney Pixar, aparece un breve beso entre dos mujeres, lo que provocó críticas en más de una docena de países de mayoría musulmana, que la prohibieron.

"La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans, contiene escenas con ideología de género", señaló el sitio web de Cineplanet tras el estreno el jueves de la cinta. Asimismo, publicó avisos en las salas, generando una fuerte polémica.

Reacciones a la advertencia sobre "Lightyear"

"Felicitaciones Cineplanet por poner advertencia de escenas ideológicas en película para niños", tuiteó el colectivo La Familia Importa Perú.

Por su parte, la organización feminista Demus afirmó: "Rechazamos las expresiones homofóbicas e innecesarias por parte de Cineplanet. Consideramos que es positivo que desde las películas infantiles se muestre la diversidad que somos y se normalice el amor en todas sus formas".

Tras la controversia, la cadena de cines sacó un comunicado en el que dice que no fue acertado publicar la advertencia de "ideología de género".

El filme narra las aventuras de Buzz Lightyear -muñeco astronauta que fue uno de los protagonistas del megaéxito "Toy Story"-, capitán galáctico tiene que salvar a su equipo tras aterrizar en un peligroso planeta.

(Con información de AFP)

