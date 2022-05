Benedict Wong salió en defensa de Xochitl Gomez, a raíz de ataques a la joven actriz de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. | Fuente: AFP

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la nueva película de Marvel Studios, se estrena oficialmente el 5 de mayo. La cinta introducirá a uno de los nuevos y más jóvenes personajes del Universo Cinematográfico Marvel: América Chávez. Recientemente, la actriz que la interpreta, Xochitl Gomez, fue blanco de troles de internet, y su compañero de elenco Benedict Wong salió en su defensa.

Los ataques homofóbicos contra Xochitl Gomez se dan a raíz del origen de personaje: tiene dos madres que son lesbianas, y ella misma lo es. En una escena de la película, América Chávez lo señala. Incluso, la película ha sido vetada en países como Arabia Saudita, debido a que Disney se ha rehusado a quitar dicho fragmento.

“Estoy tan feliz de que Marvel se haya apegado a eso y haya mantenido la escena allí. Y es bastante loco que yo sea la que interprete a América… Aunque, sí, mi nombre puede estar dentro de un círculo dentro del odio y esas cosas, pero está bien”, manifestó la actriz a Asia One (declaración que fue recogida por The Independent).

Benedict Wong saca cara por su compañera

A raíz de los ataques contra la joven actriz, Benedict Wong, actor que interpreta al Hechicero Supremo Wong y forma parte del elenco desde la primera película de Doctor Strange, salió en defensa de Xochitl Gomez.

“No está bien. Todos tenemos que entender colectivamente que… [Xochitl Gomez] hizo una audición a los 13 años y se unió a nosotros a los 14; es una de las actrices más jóvenes en unirse al MCU para una película de esta magnitud… ella es solo una niña que interpreta su papel y merece todo el elogio por eso”, declaró Wong.

Sobre los troles que han usado las redes para atacar a la actriz, Benedict Wong señaló que deberían sentirse avergonzados. “Hay un verdadero nivel de vergüenza para todos esos trols que son cobardes por no poner su cara, y deberían sentir una profunda vergüenza por lo que están haciendo”.

Asimismo, lamentó que la película no pueda verse en algunos países, debido a la mencionada escena: “Es triste que los fanáticos de ese país no puedan ver esto. Pero todo lo que estamos haciendo es irradiar representación, dar voz a los sin voz. Y eso es todo lo que podemos hacer: representar a las personas para que puedan ser vistas”.

