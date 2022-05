Benedict Cumberbatch vuelve a su rol de Dr. Stephen Strange en la cinta "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Jay Maidment

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" es, probablemente, uno de los estrenos más esperados en lo que va del año. Y no solo porque sea una de las superproducciones más costosas de Marvel Studios —con un presupuesto de más de 200 millones de dólares—, sino también porque significa el cierre de varios personajes de las fases anteriores a la cuarta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), especialmente el que encarna Benedict Cumberbatch.

En una conferencia de prensa global a la que asistió RPP Noticias, el actor de 45 años se refirió a la manera en que el doctor Stephen Strange evoluciona en esta segunda entrega de la cinta, luego de los eventos ocurridos en "Spider-Man: No Way Home", donde jugó un rol de mentor para el joven superhéroe arácnido. "Hubo algo de mala crianza en esa película. Quiero decir, [Doctor Strange] se enojó con el chico", sostuvo entre risas.

Sin embargo, fue la oportunidad para que el público viera a un Strange menos "rígido", a opinión de Cumberbatch. "Es un personaje muy flexible... aprende muy rápido como sabemos, no solo intelectualmente, sino que ahora también pienso que emocionalmente", reconoció. Esa situación se agudiza en "Doctor Strange 2", pues, según el actor, en esta película su personaje "está profundizando su lenguaje emocional". "Es, diría, un líder en maduración en lugar de un anciano".

Las múltiples caras de Doctor Strange



Como si se multiplicara en la dimensión espejo, en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hay más de una versión de Stephen. Según la realidad en la que viva, puede ser héroe y villano al mismo tiempo. "Esta idea narrativa multiversal es como lo es en nuestras propias vidas. Jugamos múltiples roles", reflexionó al respecto Benedict Cumberbatch, quien reconoció que esta película fue "una maravillosa puerta de entrada" para explorar la complejidad de su personaje.

"Tenemos una capacidad increíble y un espacio imaginativo en nuestro subconsciente para imaginarnos en diferentes circunstancias en nuestro paisaje onírico y siento que esto es una extrapolación de eso en el sentido de que está conociendo otras versiones que son esencialmente él, pero han hecho diferentes opciones en diferentes circunstancias con diferentes resultados. Entonces, es un gran combustible de una autoterapia espectacular muy extraña, de verdad", sostuvo.

Por otro lado, el actor admitió que Stephen Strange no suele ser visto de inmediato como "un líder" pese a su "prominencia en el MCU en este momento". En ese detalle, según él, radica el interés que despierta en los espectadores. "Es su humanidad lo que hace que la gente regrese por más", comentó. Por ello, en "Doctor Strange 2" buscan "examinar eso y encontrar sus fallas, su humanidad, así como sus fortalezas", con lo cual se renueva la comprensión que se tiene de él.

"Él es mucho mejor siendo un colaborador, trabajando con otros, dándose cuenta de que no siempre puede ser el que empuñe el cuchillo y controle todo. Esas son cualidades bastantes propias de un líder, diría yo. Pero está evolucionando", explicó.

Stephen Strange en la carrera de Cumberbatch

Célebre por interpretar a Sherlock Holmes y Stephen Hawking en series televisivas, Benedict Cumberbatch ha logrado cautivar también a la Academia de Hollywood, que en dos oportunidades lo ha nominado en la categoría de mejor actor por sus interpretaciones en las películas "The Imitation Game" y "El poder del perro". Son roles que también han recibido el aplauso de la crítica, aunque para el actor británico su papel de Marvel sin duda es uno de "los más grandes" de su trayectoria.

"Me ha dado alcance y libertad para apoyar, nutrir y financiar una feria más pequeña. Historias delicadas y difíciles, y temas que de otro modo no habría podido aclarar ni como productor ni como actor. Así que estoy increíblemente agradecido por esa oportunidad, por no hablar de este personaje ricamente complejo, muy gratificante y divertido de interpretar. Quiero decir, me encanta ser Doctor Strange", manifestó.

Para Cumberbatch, después de todo, su carrera actoral es "un viaje" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" representa "gran parte de él". Además, consideró que formar parte de Marvel también le ha abierto las puertas a tener más seguidores que no pierden de vista sus otros trabajos, como el más reciente que trabajó con la directora Jane Campion. "Los fans de Marvel se acercan y me dicen: 'Te amé en 'El poder del perro'. Y de eso es de lo que debería tratarse todo... Si 'Spider-Man' hace que la gente vuelva a los cines para ver 'El poder del perro',genial", indicó.

