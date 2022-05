Nuevo teaser de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" presenta nuevas sorpresas, como la Capitana Carter y Charles Xavier. | Fuente: Marvel Studios

Cada vez falta menos para el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios, que se estrena el jueves 5 de mayo en cines. El domingo 1 de mayo, se lanzó un nuevo avance de la cinta, en el que se pueden ver algunas de las sorpresas que esperan a los seguidores de las películas de superhérores.

El teaser comienza con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dirigiéndose a Wong (Benedict Wong): “Te preguntarás qué sucede ahora”, le dice. Luego, se puede ver a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ingresando en la sala da los Iluminati.

En ese momento se produce una de las sorpresas: un escudo muy similar al del Capitán América recibe a un enmarrocado Strange. Por su diseño, se deduce que este pertenecería a la Capitana Carter, personaje que aparece en la serie “What If…?”, que cuenta historias alternativas sobre los héroes de Marvel. En este caso, Peggy Carter toma el lugar del Steve Rogers.

La otra gran sorpresa es la aparición de la silla de ruedas amarilla que caracteriza a Charles Xavier, quien será interpretado nuevamente por el actor británico Patrick Stewart. A este se le escucha decir: “Veremos qué tipo de Doctor Strange eres tú”, haciendo referencia a los diversos Stephen Strange que aparecerán en la película a causa del Multiverso.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: Nuevo avance confirma la aparición de los Illuminati

Este 5 de mayo se estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios y la segunda en la que este personaje, interpretado por Benedict Cumberbatch, es el protagonista. A poco más de una semana para su estreno, un nuevo avance confirma un rumor que sonaba cada vez más fuerte: la aparición de los Illuminati.

Casi al final del avance, de tan solo 30 segundos de duración, Mordo, personaje interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor, a quien ya vimos en la primera película de Doctor Strange como discípulo de “The Ancient One”, se dirige al protagonista en un amplio salón que aparece desde los primeros tráileres: “Stephen Strange, los Illuminati te verán ahora”.

Si bien aún no sabemos qué personajes conformarán los Illuminati en la película, ya que el tráiler no los muestra, sí podemos comentar que, en las historietas, se trata de un grupo conformado por las mentes más brillantes del universo Marvel: el líder de los 4 Fantásticos Reed Richards; el cerebro de los Avengers, Iron Man; Namor, el rey del mundo acuático; Black Bolt, cabeza de los Inhumanos; el mismo Doctor Strange, máximo representante de las artes ocultas; así como el mentor de los X-Men, Charles Xavier.

