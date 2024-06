Eduardo Schuldt vuelve al cine con 'Misterio en el museo', mientras trabaja en 'Condorito: La película 2'

Durante una excursión escolar al museo, tres amigos se adentran en una aventura fantástica en la que deberán proteger un preciado mineral de las manos de un malvado hechicero decidido a conquistar el mundo. Así empieza una experiencia cinematográfica inmersiva que no solo entretiene, sino que también sumerge al espectador en un viaje interactivo y emocionante.



Estamos hablando de Misterio en el museo, la segunda película de realidad virtual dirigida por Eduardo Schuldt, recordado por títulos como Condorito: La película en 2017, El Delfín: La historia de un soñador en 2009, Dragones: Destino de Fuego 2006 y Piratas en el Callao en 2005, la primera película latinoamericana de animación 3D.



"He hecho once películas animadas, pero hacer una de realidad virtual mixta, y que sea interactiva, fue algo totalmente nuevo en Latinoamérica. fue maravilloso", comenta el director en una entrevista con RPP. "Hemos trabajado este proyecto durante cuatro meses con un equipo de veinte personas, no van a encontrar tecnología más avanzada que esta", agrega.



Una visita al Museo de Minerales Andrés del Castillo fue el catalizador para crear esta historia, reflexiona Schuldt. "Cuando visité este museo, quedé impresionado por el lugar. Pensé: 'No puedo creer que no lo haya descubierto antes. Este escenario es simplemente alucinante'. Y así fue como decidimos hacer una película aquí", recuerda.

¿De qué trata Misterio en el museo?

Esta aventura comienza con la noticia del robo de tres de los cuatro minerales elementales más perfectos del mundo, dejando el último resguardado en el Museo Andrés del Castillo en Perú. Durante una excursión escolar al museo, Ana, una ferviente amante de los minerales, se inquieta al percibir la presencia de un nuevo guía de aspecto peculiar.



Acompañada por sus amigos Andrés y Joaquín, Ana ideará un plan para proteger el último mineral: los niños deciden pasar la noche solos en el museo cerrado, mientras los espectadores no solo podrán presenciar, sino vivir virtualmente las aventuras de estos tres amigos en una experiencia inigualable.



"Hay partes interactivas, van a poder usar sus manos", anticipa Eduardo Schuldt. Sin revelar detalles para evitar spoilers, el director menciona que en los créditos finales, los espectadores podrán interactuar con los personajes, agarrándolos y moviéndolos como si fueran juguetes. "Es una experiencia muy divertida", agrega Schuldt.

¿Dónde ver Misterio en el museo?

Misterio en el Museo ha cautivado al público desde su estreno en Cineplanet San Miguel, la Fortaleza Real Felipe y el Museo de Minerales Andrés del Castillo, en espacios especialmente adaptados para la proyección de películas de realidad virtual. La distribución continuará expandiéndose, con planes de alcanzar siete puntos de exhibición para fines de 2024, según Eduardo Schuldt.



Además, los espectadores pueden esperar una posible secuela, ya que el director ha insinuado la continuación de este fascinante universo. Asimismo, confirmó a RPP que está trabajando en una nueva historia para octubre, que promete ser "aterradora", una comedia navideña para diciembre y un proyecto sobre dinosaurios que verá la luz en 2025.



En cuanto a largometrajes para cines, Eduardo Schuldt señaló que ya está trabajando en la secuela de Condorito: La película, cuya primera parte codirigió con Alex Orrelle en 2017. Sin embargo, aún no hay fecha de estreno definida: "Estamos en la etapa de preproducción. Dado que será una película completa, el proceso es bastante más largo".

'Misterio en el museo' es la segunda película de realidad virtual dirigida por Eduardo Schuldt.Fuente: Chaska Entertainment

