Ha sido director de Piratas en el Callao (2005). Además, incursionó en el género del terror con 'La entidad'. Otros trabajos de Schuldt incluyen 'Dragones: destino de fuego' (2006) y 'Los ilusionautas' (2012). | Fuente: Difusión

'Una aventura gigante', otra nueva propuesta del cine de animación hecha en el Perú, llegó a la pantalla grande bajo la dirección de Eduardo Schuldt, el mismo que hizo 'Condorito' en 2017 y 'Piratas en el Callao' en 2005, considerada la primera película peruana animada en 3D.

Su nuevo trabajo cuenta la historia de tres personajes que emprenderán un viaje a la cultura del antiguo Perú. El cineasta contó a RPP Noticias que la historia está inspirada en un inolvidable encuentro que tuvo con María Reiche, la arqueóloga alemana que dedicó su vida a la investigación y conservación de las Líneas de Nazca.

"Es una película con temática peruana, la historia me enganchó mucho y quería contarla hace tiempo. Yo conocí a María Reiche hace más de cuatro décadas, cuando tenía 8 años, aproximadamente. Recuerdo que cuando estaba haciendo 'Piratas en el Callao' me di cuenta que el cine de animación era el medio perfecto para contar 'Una aventura gigante'", relató.

Generar este tipo de contenido y captar el interés del público sobre esta y otras historias resulta gratificante para el cineasta. Él cuenta que ya vivió esta experiencia con 'Piratas en el Callao' tras notar que varios de los niños que vieron la película se interesaron por conocer la Fortaleza del Real Felipe.

"Si a un niño le preguntas: '¿quién es Thor?' seguramente sabrá responderte; sin embargo, en el Perú no existe o no tenemos un héroe animado que sea conocido para ellos, normalmente todos sus hérores son de afuera. Muchos de los que han visto "Una aventura gigante" han empezado a preguntar: '¿dónde están las Líneas de Nazca?' y eso es un poco lo que buscamos, no sólo en Perú, sino también afuera", explicó.





El cine de animación se democratiza gracias a la tecnología

Desde pequeño, Schuldt se vio atraído por la animación, y ese interés por explorar ese mundo hizo que su pasión se convierta en su actual profesión. El camino no ha sido fácil y pese a sus ganas de seguir creando, en ocasiones, se ha visto condicionado a algunas dificultades.

"La tecnología en animación para cine cambia cada mes, hay cambios significativos todo el tiempo, en todo aspecto. En 'Piratas en el Callao' teníamos que pasar la película a una cinta de 35 milímetros, era un proceso que ni siquera se hacía en el país, había que viajar; el proceso no sólo era carísimo, sino que muy largo", comentó.

"En la actualidad, por ejemplo, desde una computadora bastante simple puedes crear un archivo listo para verse en cine. Todo se ha democratizado, sigue siendo complicado, pero el cine cada vez se democratiza más y hay acceso de poder contar las historias que cada uno quiera contar", mencionó.

Las películas no sólo se quedan en Perú

Para Schuldt, una de las ventajas de hacer películas de animación en el Perú, es que se venden muy bien en el exterior, especialmente en los países de la región. Este intercambio, según observa, es beneficioso tanto para la industria del entretenimiento como el sector turismo.

"Una de las cosas bien interesantes de las películas de animación es que viajan muy bien. 'Una aventura gigante´, por ejemplo, ya está vendida en 22 países y esto habla del Perú. De alguna manera eso va a repercutir en el turismo y va a generar interés en la cultura e historia de nuestro país en otras partes del mundo", sostiene.

"Las peliculas peruanas de animación se ven en muchos países, eso permite que la industria tenga otras oportunidades para crecer. 'Piratas en el Callao' o también llamada 'Piratas en el Pacífico' se vio en 12 países, la película 'El delfín' se vio en más de 50 países, y cada vez, la recepción ha ido creciendo", aseguró.





"No nos comparamos con la películas animadas de afuera"

Si bien las películas animadas se venden muy bien en el exterior, eso no significa que el presupuesto sea holgado. Para Eduardo, el presupuesto siempre se convierte en el problema principal a la hora de realizar una película animada en el país.

"Lo más rápido de hacer una película animada son dos años, pero este es un tema complicado para los inversionistas. Si ellos van a poner el dinero y recién hay un retorno a los dos años, esto, a veces, no les va a convenir", resaltó.

"A diferencia de una cinta animada, una película de acción en vivo, si eliminas el guion, puedes tenerla lista en tres meses. Nosotros no nos comparamos con las películas de afuera, que cuestan 200 o 300 veces más de lo que nosotros hacemos, pero tenemos un mercado y ese mercado está en muchos territorios de esas superproducciones", enfatizó.

¿Los clásicos o las nuevas adaptaciones de Disney?



"Difícil de responder, pero trataré de hacerlo hablando de 'El Rey León', que ha sido una de mis películas favoritas en 2D y que sigue siendo. Cuando pude verla en live-action, la vi como otra película; me gustó pero la animación es diferente, los personajes no tienen el mismo nivel de expresividad".

"Una de las cosas que Disney ha hecho con el Rey León, generado por computadora, es que han tratado de hacer un león real, casi no se nota cuando está riendo o está triste; a menos que sea por su voz. Creo que son dos cosas diferentes, me gustan ambas, al igual que Pinocho".

"Es un poco complicado de comparar. Cuando vi Pinocho de Disney por primera vez tenía ottra edad, lo veia con otros ojos. Me parece una opción interesante para revivir un clásico".





