Marlon Brando obtuvo un Oscar por dar vida a Vito Corleone, el 'padrino', en la cinta de Ford Coppola. | Fuente: Paramount Pictures

En principio fue el libro. Un libro de dramas familiares, organizaciones criminales y hombres poderosos que bajo el inicial título de "The Mafia" transformaría en 1969 a Mario Puzo, su autor, en un sinónimo de escritor superventas. El libro terminó titulándose "El Padrino" y sus derechos fueron comprados por el estudio Paramount un año antes de su publicación. Pero si bien la novela conquistaba con paso firme más lectores, lo cierto es que hasta 1970 no había quien quiera dirigir su versión cinematográfica.

No fue hasta que Universal ofreció un millón de dólares por el guion que Paramount se dio cuenta que tenía un posible buen material entre manos y se lanzó a la búsqueda del director. Y los ojos de los productores apuntaron a un cineasta treintañero, que ya había estrenado tres largometrajes y tenía, para ellos, el plus de ser de familia italiana: Francis Ford Coppola. Al inicio, según contó el periodista y crítico Peter Biskind en su libro “Moteros tranquilos, toros salvajes”, el director se rehusó a dirigirla.





Sin embargo, deudas contraídas con la Warner Bros. para subvencionar un proyecto alternativo hicieron que Ford Coppola cediera y finalmente se sentara en la silla de director de “El Padrino” en 1970. Dos años después, lo que Paramount había concebido como una producción barata, se convirtió en una de las obras maestras del séptimo arte que catapultó la carrera de un cineasta hasta volverlo uno de los nombres imprescindibles en la generación del Nuevo Hollywood.

Semanas antes de cumplir sus cincuenta años de estreno, la película volvió a desembarcar en la cartelera peruana este jueves 24 de febrero. Un reestreno que significa toda una celebración para los fans del cuarto largometraje de Ford Coppola y que resulta una excelente oportunidad para revisar su relevancia. RPP Noticias conversó con críticos de cine para valorar su vigencia.

Un homenaje al cine de gánsters

Antes de "El Padrino", ya habían desfilado por la pantalla grande estadounidense películas que narraban la vida de personajes mafiosos. El llamado cine de gánsters surgió a fines de los años 20 y principios de los 30, al mismo tiempo que el sonido llegaba al séptimo arte, sostuvo el crítico Rodrigo Bedoya. Ahí están, como ejemplo, "La ley del hampa", "Caracortada", "Hampa dorada", "El enemigo público", entre muchas otras.

"El género de gánster está muy asociado con la época de la prohibición del alcohol, que produce el surgimiento de mafias con el contrabando; era un tema muy rico", añadió Bedoya. Y, precisamente, de ese cine y ese contexto bebe inicialmente "El Padrino", cuya trama gira en torno a los integrantes de una de las cinco familias más ricas de la mafia italoamericana, encabezada por Vito Corleone (Marlon Brando).



No fue casualidad, por supuesto. "Cuando surge la película es una época importante para el cine estadounidense, porque hay un revival de muchos géneros en particular", apuntó el experto. "'El Padrino' combina lo mejor de dos mundos: por un lado, la tradición del cine de EE.UU. (espectáculo, masivo, de género, con una historia y personajes atractivos); por otro, una visión más autoral del cine, con un estilo marcado y una mirada particular [del cineasta] sobre las cosas", continuó.

Sin embargo, "El Padrino" revisita las convenciones del género transformándolo, pues no muestra el ascenso y la caída de un delincuente, sino coloca al mafioso en pleno apogeo de su poder, como señaló el crítico José Carlos Cabrejo. Así, la película se enfoca en exponer personajes criminales para explorar la complejidad humana. "No hay buenos y malos, más bien todos tienen algo de malo que los desborda en su violencia o hasta el punto de vivir fuera de la ley", ensayó.





Al Pacino da vida a Michael Corleone, el sucesor de su padre Vito en la clásica cinta "El Padrino". | Fuente: Paramount Pictures

El sueño americano en jaque y las influencias hasta las series

Por otro lado, "El Padrino" está más allá del género al que rinde homenaje. "Hay una dimensión trágica entre padres e hijos, es una película que reflexiona sobre qué fue del sueño americano y de estos migrantes que llegaron a Estados Unidos buscándolo, pero no llegaron a encontrarlo", sostuvo Bedoya. Al respecto, la primera escena de la cinta es elocuente: Amerigo Bonasera, dueño de una funeraria, le pide un favor a Vito Corleone luego de no encontrar justicia en las instituciones de EE.UU.



"Creo en América. América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana", dice el hombre con impotencia. Y luego le suplica al capo mafioso que mande a matar a los hombres que agredieron y violaron a su hija. Esa declaración, dicha en una escena que juega con luces y sombras, encierra "una visión desencantada del sueño americano", según el docente de la Universidad de Lima, que bajo la mano maestra de Ford Coppola alcanza el sitial de metáfora.



¿Cómo rastrear hoy la influencia de "El Padrino"? Pues en el mundo de las series, afirmó Cabrejo. Una postura con la que Bedoya también coincidió: "La historia de clanes familiares son rescatadas de 'El Padrino'. Sin ánimos de espoilear, la película se extiende hasta Michael Corleone [hijo de Vito], que es el inmigrante que poco a poco va cayendo en el negocio familiar y encuentra en él un costado sórdido".

Cabrejo enlazó, así, "El Padrino" con producciones televisivas como "Los Soprano" o "Breaking Bad", donde patriarcas de familias que manejan organizaciones criminales son vistos bajo un enfoque que los humaniza. "Podríamos decir que el asunto del villano, del mal, se ha relativizado. Y 'El Padrino' es uno de los grandes precedentes, con personajes metidos en negocios turbios, pero que uno se encariña con ellos", mencionó.







