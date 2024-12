Desde 'Capitán América 4' hasta 'Superman' y 'Wicked 2': las películas más esperadas de 2025

El próximo año la cartelera se renueva con el regreso de los superhéroes más esperados, las grandes producciones y el renacer de clásicos animados ahora en live action, entre otras sorpresas.

Con el inicio de 2025 a la vuelta de la esquina, las expectativas para el cine son altas. El próximo año promete ser una explosión de emociones con secuelas, remakes, nuevas franquicias y el regreso de íconos del cómic. Para los fanáticos de los superhéroes, el terror, la animación o incluso los nostálgicos, se vienen grandes sorpresas.

Será un año donde no faltarán las grandes producciones, como Superman, que viene de la mano de James Gunn, y la segunda parte de Wicked, cuya primera entrega devolvió la fe del público en los musicales tras el fracaso de Joker: Folie à Deux. Y por supuesto, está el live-action de Lilo & Stitch, Minecraft con Jack Black y Jason Momoa, y la animada Zootopia 2, entre muchos otros títulos.

Prepárate para descubrir los estrenos más emocionantes que llegarán a la pantalla grande en 2025...

Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks y Sebastian Hansen se unen en el elenco de 'Una película de Minecraft'.Fuente: Warner Bros. Pictures

Empezamos el año con terror y las favoritas de la crítica

El género del terror abrirá el año con fuerza. En enero, llega Nosferatu, el remake dirigido por Robert Eggers, con un elenco que incluye a Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson y Bill Skarsgård. Un mes después, The Monkey, basada en el cuento homónimo de Stephen King, promete conquistar a los fans del horror. En mayo, Final Destination: Bloodlines celebra el 25 aniversario de la franquicia con una sexta entrega que elevará aún más la tensión.

Por otro lado, la temporada de premios también dará de qué hablar en 2025. Entre los estrenos más esperados está Emilia Pérez, una película francesa que combina música y drama para explorar la vida de una exnarcotraficante transgénero. Asimismo, la crítica de cine Alejandra Bernedo recomienda estar atentos a Babygirl, protagonizada por Nicole Kidman.

"En vez de intentar perturbar al espectador, Babygirl propone ideas y situaciones distintas sobre el deseo y el poder de la mujer sobre su sexualidad. En Babygirl, no hay un juicio binario y limitado sobre los juegos sexuales de sumisión (...) Rony [el personaje de Kidman] demuestra que la clave del poder sobre nuestra propia sexualidad está en el autoconocimiento, en conocer nuestros límites y con quiénes podemos llevarlos al borde", explica Bernedo.

Nicole Kidman, Harris Dickinson, Sophie Wilde, Antonio Banderas y Jean Reno protagonizan la película dirigida por Halina Reijn.Fuente: A24

Los cómics inundarán la pantalla grande

Paddington, el osito peruano más famoso del cine, también tendrá su momento destacado en enero, cuando Paddington en Perú, la tercera entrega de la franquicia, llegue finalmente a la cartelera local, tras un exitoso estreno en Reino Unido en noviembre de 2023, que la ubicó como el mejor debut desde No Time to Die, la última entrega de James Bond, lanzada en 2021.

Más adelante, los fanáticos de Marvel tendrán su dosis de acción con Capitán América: Brave New World (febrero), Thunderbolts (mayo) y The Fantastic Four: First Steps (julio), una nueva apuesta para revitalizar la franquicia. Los seguidores de DC también tendrán algo que esperar con el estreno de Superman (julio) bajo la dirección de James Gunn.

Para Brian T. Archenti, conocido como Chino Geek en redes sociales, la nueva película del Hombre de Acero será una oportunidad para verlo más vulnerable que nunca, y el inicio de "un objetivo claro" para el Universo DC. “La estética está claramente inspirada en el Superman de Richard Donner, apelando a la nostalgia, y también en el arte vibrante de All Star Superman,” señala.

Anthony Mackie toma el relevo como el nuevo Capitán América en esta nueva película.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

De la animación al live-action

Los que buscan emociones más intensas podrán disfrutar de Misión Imposible 8 (mayo) y Avatar: Fire and Ash (diciembre), la tercera entrega de la saga. Los amantes de los videojuegos y la animación también tendrán sus momentos con estrenos como Una película de Minecraft (abril), Elio (junio) y Zootopia 2 (noviembre), que intentará repetir el éxito de la primera entrega de 2016.

Pero lo que realmente marcará el 2025 son las versiones live-action de películas animadas, como Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón. Sin embargo, ninguna de ellas es tan esperada como Blanca Nieves, que llegará a la pantalla grande rodeada de polémicas.

Mason Thames interpreta a Hipo Horrendo Abadejo III, el torpe pero valiente hijo de Estoico el Vasto, en la versión live action de 'Cómo entrenar a tu dragón'.Fuente: Universal Pictures

El regreso de Lindsay Lohan y la película más esperada del año

Para los nostálgicos, hay grandes noticias. En agosto, tras su retorno a la actuación con tres comedias románticas algo dispersas en Netflix, Lindsay Lohan regresa por la puerta grande al cine junto a la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis. Ambas protagonizan la esperada secuela de una de las comedias adolescentes más icónicas de los años 90: Freakier Friday.

El comentarista de cine Gianfranco Zapata destaca que la primera entrega cautivó al público gracias a un guion fresco, divertido y a la "fantástica química entre Curtis y Lohan". Según Zapata, “las primeras imágenes indican que la nueva película apostará por la fórmula exitosa de la original, sumando algunas sorpresas inesperadas”.

Sin embargo, el título más esperado del año no es una comedia, sino un musical. La segunda parte de Wicked, que llegará en noviembre, promete ser el gran tema de conversación en 2025. Tras conquistar al público este año, la primera entrega revitalizó el género musical, que había perdido algo de brillo tras el lanzamiento de Joker: Folie à Deux.

Con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas, la primera parte de 'Wicked' se convirtió en un éxito instantáneo en taquilla.Fuente: Universal Pictures

Películas esperadas en 2025

Nosferatu

Estreno: 1 de enero

Director: Robert Eggers

Reparto: Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård

Babygirl

Estreno: 2 de enero

Director: Halina Reijn

Reparto: Nicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas

El brutalista

Estreno: 16 de enero

Director: Brady Corbet

Reparto: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn

Paddington en Perú

Estreno: 16 de enero

Director: Dougal Wilson

Reparto: Olivia Colman, Antonio Banderas, Julie Walters, Hugh Boneville

Emilia Pérez

Estreno: 23 de enero

Director: Jacques Audiard

Reparto: Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez

Better Man

Estreno: 6 de febrero

Director: Michael Gracey

Reparto: Robbie Williams, Damon Herriman, Kate Mulvany, Alison Steadman, Steve Pemberton

Anora

Estreno: 6 de febrero

Director: Sean Baker

Reparto: Mikey Madison, Mark Eidelstein, Yura Borísov, Karren Karagulián

Capitán América: Un nuevo mundo

Estreno: 13 de febrero

Director: Julius Onah

Reparto: Anthony Mackie, Liv Tyler, Harrison Ford

Una película de Minecraft

Estreno: 3 de abril

Director: Jared Hess

Reparto: Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen y Emma Myers

The Monkey

Estreno: 20 de febrero

Director: Osgood Perkins

Reparto: Theo James, Elijah Wood, Osgood Perkins

Snow White

Estreno: 20 de marzo

Director: Marc Webb

Reparto: Raquel Zegler, Andrés Burnap, Gal Gadot

Thunderbolts

Estreno: 1 de mayo

Director: Jake Schreier

Reparto: Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus

Final Destination: Bloodlines

Estreno: 15 de mayo

Director: Zach Lipovsky, Adam Stein

Reparto: Tony Todd, Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana

Misión imposible: Sentencia final

Estreno: 22 de mayo

Director: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Simon Pegg, Esai Morales

Lilo & Stitch

Estreno: 22 de mayo

Director: Dean Fleischer Camp

Reparto: Hannah Waddingham, Billy Magnussen, Jason Scott Lee, Zach Galifianakis, Maia Kealoha

Elio

Estreno: 12 de junio

Director: Domo Shi, Madeline Sharafian, Adrián Molina

Reparto: Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett, Zoe Saldaña, Rémy Edgerly, Shirley Henderson

Cómo entrenar a tu dragón

Estreno: 12 de junio

Director: Dean DeBlois

Reparto: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Julian Dennison

Superman

Estreno: 10 de julio

Director: James Gunn

Reparto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi

The Fantastic Four: First Steps

Estreno: 24 de julio

Director: Jon Watts

Reparto: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson

Freakier Friday

Estreno: 7 de agosto

Director: Nisha Ganatra

Reparto: Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis

Tron: Ares

Estreno: 7 de octubre

Director: Joachim Rønning

Reparto: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith

Blade

Estreno: 6 de noviembre

Director: Yann Demange

Reparto: Mahershala Ali, John West Jr., Aaron Pierre, Delroy Lindo

Wicked - Parte 2

Estreno: 20 de noviembre

Director: Jon M. Chu

Reparto: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ethan Slater

Zootopia 2

Estreno: 27 de noviembre

Director: Jared Bush, Byron Howard

Voces: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster

Avatar: Fire and Ash

Estreno: 18 de diciembre

Director: James Cameron

Reparto: Zoe Saldaña,Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang

