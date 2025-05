Isabela Merced sorprende como una audaz Hawkgirl en el nuevo tráiler oficial de 'Superman'

La actriz nacionalizada peruana sorprende en el avance de la esperada película de James Gunn. Así luce su traje, sus alas metálicas y su poderosa presencia en escena.

Este miércoles llegó el tráiler oficial de Superman, una de las películas más esperadas de 2025. Dirigida por James Gunn, la cinta promete ser el punto de partida de una nueva era para el Hombre de Acero. Sin embargo, el avance trajo otra aparición igual de impactante: Isabela Merced, la actriz nacionalizada peruana que interpreta a la feroz Hawkgirl.

Ya habíamos visto a Isabela empuñar sus armas en el primer teaser, pero este nuevo avance nos permite ver con más claridad su traje, su actitud y la forma en que se integrará al equipo de superhéroes que acompaña al Superman de David Corenswet.

En una escena, por ejemplo, aparece volando entre los rascacielos de Metrópolis junto a Guy Gardner (Green Lantern) y Mister Terrific. En otra, aún más intensa, irrumpe por los ventanales de un edificio sujetando a un civil mientras se eleva por los cielos.

Así es el traje de Hawkgirl

Isabela Merced, quien se ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación, luce un traje con una combinación de colores blanco, negro y dorado. La armadura ajustada tiene detalles metálicos que no solo hablan de su fortaleza, sino de su destreza en el combate. Las alas, tan características de su personaje, y el casco evocan la forma de un halcón.

Este papel marca un nuevo capítulo en la carrera de Isabela, quien viene de encarnar a Anya Corazon en Madame Web (2024), su debut en Marvel. También conquistó la taquilla en la cinta de ciencia ficción Alien: Romulus, protagonizó el drama juvenil Turtles All the Way Down y apareció en la segunda temporada de The Last of Us en Max.

"Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó", comentó en febrero de 2024 a EFE. Días después, declaró en una entrevista con RPP: "He tenido muchas oportunidades increíbles que no puedo creer, estoy en tantos proyectos gigantes, con gente que es top y me fascina".

El elenco de 'Superman' incluye a Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Edi Gathegi como Mister Terrific y Nathan Fillion como Guy Gardner.Fuente: DC Studios

¿Quién es Isabela Merced?

Isabela Merced, nacida como Isabela Moner el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Ohio, tiene un fuerte vínculo con Perú, ya que su madre es originaria de Lima. A lo largo de su carrera ha mantenido su identidad peruana como uno de los pilares más importantes de su vida, celebrando sus raíces con orgullo.

Desde sus primeros pasos en Hollywood, Isabela ha demostrado una versatilidad que la ha llevado a ser parte de franquicias de gran renombre como Transformers: El último caballero (2016) y Dora y la ciudad perdida (2019). También ha brillado en series como 100 Things to Do Before High School de Nickelodeon y en películas como Sicario: Day of the Soldado (2018) y El padre de la novia (2022).

La actriz nacionalizada peruana ha sido parte de proyectos como 'Madame Web', 'The Last of Us' y 'Alien: Romulus'.Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva entrega del Hombre de Acero dirigida por James Gunn llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el 10 de julio de 2025, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará el 11 de julio. Será el primer capítulo del renovado Universo DC, un proyecto que busca redefinir la narrativa de sus superhéroes con historias más humanas, complejas y ambiciosas.

La nueva película de 'Superman' llegará a los cines de Latinoamérica en julio de 2025.Fuente: DC Studios

Mira el tráiler oficial de Superman a continuación...

