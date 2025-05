'Lilo y Stitch': el live-action más humano (y entrañable) que ha hecho Disney en años [RESEÑA]

Más de dos décadas después del estreno de la película animada original, la versión live-action de Lilo y Stitch llega a los cines con una historia que, aunque actualizada, conserva el corazón de siempre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras la pequeña Lilo vive en su propio mundo de fantasía tras la pérdida de sus padres, su hermana mayor, Nani, lucha por mantener unida a su familia. La situación ya es complicada… y se vuelve aún más caótica cuando aparece una criatura extraterrestre a la que todos confunden con un esponjoso perro.

Resulta irónico, pero esta historia protagonizada por un alienígena azul, tierno y esponjoso, es quizás la más humana que ha salido recientemente del catálogo de remakes de Disney. Lilo y Stitch, en su versión live-action, no supera el encanto de la cinta original de 2002, pero se acerca bastante y entrega algo que muchas otras adaptaciones han perdido por el camino: corazón.

Dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), esta nueva versión respeta la esencia del clásico animado, introduce nuevos rostros, algunos cambios sutiles en la trama y combina acción real con efectos digitales de forma acertada. El resultado: una historia entretenida, emocionante y visualmente cuidada.

Después del traspié que significó la polémica Blanca Nieves de Rachel Zegler y Gal Gadot, el estudio del castillo parece redimirse apostando por la ternura, la estética y la poderosa conexión entre dos hermanas que enfrentan juntas el caos… y a un alienígena con más personalidad que palabras.

El live-action de 'Lilo y Stitch' obtuvo 56/100 en Metacritic, reflejando críticas mixtas de la prensa especializada.Fuente: Walt Disney Pictures

¿De qué trata esta nueva versión de Lilo y Stitch?

Como en la versión animada, la película sigue las aventuras de Lilo, una niña hawaiana que adopta a Stitch creyendo que es un perro, sin saber que en realidad es un experimento alienígena diseñado para destruirlo todo. Lo que sigue es una historia sobre amistad, pérdidas, y —sobre todo— familia. O mejor dicho, ohana: ese lazo que une a quienes se apoyan, se aceptan y se acompañan incluso en los peores momentos.

Aunque hay algunas diferencias con la original —unas más notorias que otras—, esta adaptación mantiene intacto el núcleo emocional de la historia. Incluso va un paso más allá: profundiza en sus personajes principales y construye relaciones más sólidas y conmovedoras, con momentos genuinamente tiernos que conectan con el espectador.

La versión live-action de 'Lilo y Stitch' llegará a los cines más de 20 años después del estreno animado en 2002.Fuente: Walt Disney Pictures

¿Qué destaca en Lilo y Stitch?

Primero, el trabajo con Stitch es sobresaliente. La animación digital (CGI) logra que el personaje conserve su ternura y carisma, sin verse fuera de lugar. Chris Sanders, creador del personaje y voz original de Stitch en la animada, retoma el papel, dándole aún más autenticidad. A diferencia de otros live-action donde los personajes digitales no terminan de cuajar, Stitch tiene espacio para brillar, adaptarse a su nueva familia y conectar con Lilo desde el primer momento.

Pero la verdadera revelación es Maia Kealoha, una niña de 8 años que debuta en el cine como Lilo. Su interpretación es carismática, honesta y conmovedora. Aporta una versión más contenida del personaje, sin perder su esencia rebelde y soñadora. Lilo ya no es la niña hiperactiva de la animada, pero sí una niña que, con su mirada, gestos y ternura, se roba el corazón del público.

Sydney Agudong también destaca como Nani. A través de ella conocemos más sobre los retos y sacrificios de una adolescente que se ve obligada a asumir un rol maternal. Su vínculo con Lilo es más cercano y tangible, y eso fortalece el mensaje de la película.

Y por supuesto, Hawaii. Las locaciones naturales no solo están bien aprovechadas, sino que se convierten en un personaje más. El mar, las olas, la cultura y la calidez del lugar envuelven la película con el mismo espíritu de ohana que hizo especial a la original.

Como dijo Tia Carrere —quien en esta nueva versión interpreta a un nuevo personaje, tras haber sido la voz de Nani en la animada— en una entrevista con RPP: “Aún se trata de la familia, de construir nuestra familia con quienes nos apoyan, nos aman a pesar de nuestros defectos”.

Billy Magnussen encarna al agente Pleakley, mientras que Zach Galifianakis asume el papel del excéntrico doctor Jumba Jookiba.Fuente: Walt Disney Pictures

¿Qué pudo haber mejorado?

Desde los tráilers se sabía que uno de los villanos clásicos estaría ausente, lo que generó ciertas quejas entre los fans. Pero lo cierto es que su ausencia no se siente tanto. Es verdad, nos perdemos esa épica batalla aérea sobre el océano, pero la película lo compensa con otra escena que, además, soluciona uno de los vacíos de la original: ¿por qué Stitch, siendo tan poderoso, no podía sobrevivir en el agua?

Otro cambio importante: el agente Cobra Bubbles ya no tiene ese halo misterioso que lo hacía tan intrigante. Su perfil se modifica para dar espacio a la señora Kekoa, interpretada por Tia Carrere, que aporta calidez en lugar de excentricidad. Por su parte, Courtney B. Vance, quien interpreta a Bubbles, le da un giro más accesible. Como él mismo nos dijo en entrevista: "El señor Bubbles se ablanda como una burbuja".

Quizás los que sí pierden parte de su chispa son Jumba Jookiba y Pleakley. En esta versión adoptan una apariencia más humana al llegar a la Tierra, lo que elimina ese elemento cómico de ver a extraterrestres disfrazados torpemente en la vida cotidiana. Zach Galifianakis y Billy Magnussen hacen un buen trabajo con estos personajes, pero tienen poco espacio para brillar.

Amy Hill interpreta a Tūtū, y Courtney B. Vance da vida al agente Cobra Bubbles en 'Lilo y Stitch'.Fuente: Walt Disney Pictures

Entonces, ¿vale la pena ver Lilo y Stitch en live-action?

Sí. Incluso para los fans más puristas, esta nueva versión puede resultar disfrutable. No tiene algunos de los momentos más memorables de la original, pero sí logra emocionar, entretener y hacernos recordar que ohana significa familia, y que la familia nunca te abandona ni te olvida. La historia funciona, el corazón está en su lugar, y Stitch sigue siendo ese ser imperfecto que todos terminamos queriendo. Quizás no tiene la expresividad de la animación tradicional —limitada ahora por las leyes de la física—, pero vale la pena subirse a la ola, abrazar esta nueva versión y simplemente… disfrutar.

'Lilo y Stitch' sigue la amistad entre una niña hawaiana y un alienígena fugitivo diseñado para destruir.Fuente: Walt Disney Pictures

Mira el tráiler de Lilo y Stitch a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis