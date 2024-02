Madame Web: cinco referencias al Perú en la película protagonizada por Dakota Johnson [SPOILERS]

El Perú ha sido mencionado en numerosas ocasiones en grandes producciones del cine. Por ejemplo, en Wonka, el joven chocolatero, interpretado por Timothée Chalamet, impresiona a su competencia con chocolates de malvavisco de “malva de campesinos piscos del Perú”.



Ahora, Madame Web vuelve a destacar al Perú como protagonista. La película, encabezada por Dakota Johnson, que explora los orígenes de uno de los personajes más misteriosos del cómic, ya está en cines y nos ofrece algunas referencias y guiños al Perú.



¿Cuáles son las conexiones entre Madame Web y el Perú?

1. La Amazonía peruana como protagonista

Madame Web comienza con la científica Constance Webb, interpretada por Kerry Bishé, adentrándose en la selva amazónica peruana en busca de una araña cuyo veneno podría ser la cura para una extraña enfermedad.



Aunque la película no se filmó en Perú, sino en Estados Unidos, nos transporta a la selva amazónica con sus planos que evocan el río Amazonas. A su vez, resalta el verde exuberante que domina la densa vegetación de la selva.

'Madame Web', un thriller psicológico que se aparta de las películas de Marvel.Fuente: Sony Pictures

2. Madame Web, la primera superheroína peruana en Marvel

Aunque en el cómic, Cassandra Webb tiene sus raíces en Salem, Oregon, en la película escrita por Matt Sazama, Burk Sharpless, Claire Parker y S. J. Clarkson, su origen nos transporta directamente al Perú.



En la película, Constance Webb, interpretada por Kerry Bishé, la madre de Cassandra, es una científica que viaja en 1973 a la selva peruana en busca de unas arañas con poderes curativos. Es durante esta expedición que nace el personaje de Dakota Johnson.



Al respecto, su compañera de reparto, la actriz de origen peruano Isabela Merced nos comenta: “Me encanta que mencionen al Perú (...) Casandra Webb [la protagonista] es peruana, porque nació en Perú. Ella es más peruana que yo (bromea)".

'Madame Web', un thriller psicológico que se aparta de las películas de Marvel.Fuente: Sony Pictures

3. Las pertenencias de Constance Webb

Debido a que fue criada en un hogar adoptivo, Cassandra Webb (Dakota Johnson) no guarda buenos recuerdos de su madre. De hecho, nunca llegó a conocerla, ya que falleció al dar a luz, lo que la lleva a sentir resentimiento al pensar que tal vez su madre nunca la quiso.



Sin embargo, Cassandra atesora algunas pertenencias de su madre, entre ellas una vieja libreta con apuntes de su investigación en la selva amazónica peruana; y un boleto de la desaparecida aerolínea AeroPerú.

'Madame Web', un thriller psicológico que se aparta de las películas de Marvel.Fuente: Sony Pictures

4. Cassandra recorre a la Amazonía peruana

Cuando Cassandra Webb, interpretada por Dakota Johnson, descubre que posee poderes, comienza a sospechar que esto está de alguna manera relacionado con su madre y las investigaciones que realizaba en Perú mientras estaba embarazada de ella.



Decide entonces dejar a sus nuevas protegidas, Julia (Sydney Sweeney), Mattie (Celeste O'Connor) y Anya (Isabela Merced), al cuidado de su colega Ben Parker (Adam Scott), y emprender un viaje hasta la selva amazónica peruana.

Dakota Johnson protagoniza 'Madame Web', un thriller psicológico que se aparta de las películas de Marvel.Fuente: AFP

Dakota Johnson protagoniza 'Madame Web', un thriller psicológico que se aparta de las películas de Marvel.Fuente: AFP

5. Isabela Merced, la peruana en Hollywood

Aunque la nacionalidad de la joven actriz Isabela Merced no es relevante para la trama, su participación como coestrella de Madame Web establece otra conexión significativa con Perú, debido a su origen peruano. Ella interpreta a Anya Corazon.



“Perú tiene un lugar muy especial en mi corazón desde mi niñez. Yo vuelvo, por lo menos dos veces al año. Me encanta ver a mi familia. La gente me reconoce más en Perú que en los Estados Unidos. Los fans peruanos son muy apasionados”, comenta la actriz.

Isabel Merced, la actriz de origen peruano que actúa en 'Madame Web'.Fuente: AFP

Isabel Merced, la actriz de origen peruano que actúa en 'Madame Web'.Fuente: AFP

¿De qué trata Madame Web?

Dakota Johnson incursiona en el género de superhéroes interpretando a Cassandra Web. Pero no lo hace sola. Le acompañan en esta aventura Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced, la joven actriz de origen peruano que viene triunfando en Hollywood.

En Madame Web, Johnson asume el papel de una paramédica en Manhattan que adquiere la habilidad de prever el futuro y la utiliza para cambiar su destino. Enfrentada a revelaciones sobre su pasado, establece una conexión con tres jóvenes destinadas a grandes cosas, siempre y cuando puedan sobrevivir a las ambiciones de Ezequiel Sims, interpretado por Tahar Rahim.

