'Wonka', película protagonizada por Timothée Chalamet, incluye una curiosa referencia a Perú

Protagonizada por Timothée Chalamet, la película Wonka ha llamado la atención del público peruano después de que en la cinta se mencionara a nuestro país.

Esta nueva entrega de Warner Bros, la historia se basará en los comienzos de Willy Wonka, que embarcó una misión para difundir alegría con sus invenciones. La trama seguirá el recuerdo de su madre y su amistad con una joven huérfana, interpretada por Calah Lane.

En una de las primeras escenas de Wonka, después de haber viajado por todo el mundo, el chocolatero está dispuesto a impresionar a los mejores comerciantes de las Galerías Gourmet. Para lograrlo, les ofrece los’Flotochocs’, una de sus últimas invenciones: se trata de unos chocolates azucarados en forma de huevo que te dan la habilidad de volar.

El señor Slugworth, uno de los vendedores, quedó impresionado después de probar el dulce que adentro tiene malvaviscos, a lo que Willy Wonka le responde: "Son malva de campesinos piscos del Perú".

Perú en la industria del cine

La sirenita

- Sebastián casi se vuelve cebiche

Cuando Ariel está en el cuarto de huéspedes del Palacio, el príncipe Eric no la reconoce; además, debemos resaltar que en este momento ella no tiene voz. En la versión original, quien le ayuda en esta situación es Sebastián a pesar de que casi es atrapado por el chef. Pero en el live-action, esto no sucede. Solo pasa que él llega agotado hasta donde está Ariel y menciona que casi lo hacen cebiche.

- El tapete del príncipe Eric

El príncipe Eric le muestra a Ariel todos los lugares que ha conocido mientras navegaba y una de las tierras que poco ha podido explorar, pero tuvo el placer de conocer Perú. Esta es una mención puntual, ya que mientras le muestra las reliquias, resalta que uno de sus grandes tesoros es ese tapete.

“Este tapete peruano lo compré en uno de mis viajes”, dice Eric a Ariel en otra de las escenas de La sirenita. Las experiencias de Eric emocionan a Ariel, porque quiere conocer más culturas fuera del fondo del mar.

Paddington 3

Paddington en Perú es el nombre de la tercera entrega de esta famosa cinta. Con lo cual el oso más popular del Reino Unido vuelve a la tierra que lo vio “nacer”. Así lo informó The Hollywood Reporter, que también señaló que la película ya tiene director: Dougal Wilson, quien hará su debut en la pantalla grande.

La película comenzará a filmarse en el 2023, y tendrá como principales locaciones el Perú y Londres. Recordemos que el Oso Paddington es un personaje tomado de la literatura infantil británica, cuyo origen ficticio se remonta a los bosques del Perú, pero que termina llegando a la capital de Inglaterra.

Transformers: El Despertar de las Bestias

La película llegó a los cines el pasado 8 de junio. Muchos fanáticos esperaron la llegada de Optimus Prime, Sam, Mirage y Nemesis Prime, en esta nueva entrega, dirigida por Steven Caple Jr. y estrenada por Paramount Pictures.

La megaproducción rodada en Perú muestra los más hermosos y milenarios parajes de las regiones Cusco (Machu Picchu) y San Martín (Tarapoto). Lorenzo di Bonaventura, productor del filme, comentó: "Siempre quise ir a Machu Picchu fue uno de los deseos más grandes de mi vida y lo grandioso de Transformers es que te permite ir a estos lugares maravillosos. La cultura peruana y la selva son increíbles”.

Por primera vez en la saga, un robot habla quechua, la lengua originaria más importante de Perú: "Es mi parte preferida de la película, algo que nunca habíamos hecho era tener un transformer hablando en un idioma que no fuera inglés, quisimos respetar la cultura nativa y su herencia. Uno de los mensajes de la película es que Optimus confíe en la gente, esta escena muestra esa conexión".