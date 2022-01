La película "Moonfall", protagonizada por Patrick Wilson y Halle Berry, llega al Perú en febrero. | Fuente: Lionsgate

Luego de casi dos años de iniciado su rodaje, 'Moonfall', la nueva película del cineasta Roland Emmerich, está lista para llegar a las salas de cine. En la cartelera peruana se estrenará el próximo 3 de febrero, una confirmación que vino acompañada con el lanzamiento de un nuevo tráiler.

Halle Berry, Patrick Wilson y John Bradley, protagonistas de la cinta, intentarán salvarnos de una inminente amenaza. Ellos se embarcarán en una misión imposible hacia la luna, que se ha salido de su órbita y se dirige directamente al planeta Tierra.

Sin embargo, al aterrizar en la superficie, descubrirán que la luna, tal como la conocemos, no es lo que parece. Una catástrofe colosal se avecina para la Tierra. Así, las travesías con las que deberá lidiar un grupo especializado, se pueden apreciar en el avance recién publicado.

También forman parte del elenco Michael Peña, Donald Sutherland y Charlie Plummer.

Mira el tráiler de "Moonfall"

Roland Emmerich, experto en catástrofes

'Moonfall' tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares que la convierte en una de las películas independientes más costosas de la historia. De ahí que no sea baja la expectativa que tienen los productores en su poder de recaudación.

Para delinear una ficción de tintes apocalípticos, Roland Emmerich es un experto. Su filmografía incluye títulos que suelen llevar el fin del mundo a la gran pantalla, como 'Independence Day' (1996), 'Godzilla' (1998), 'The Day After Tomorrow' (2004) o '2012' (2009).

Conocido también por haber sido el responsable de 'Godzilla', el cineasta le da apenas unas semanas a los personajes de 'Moonfall' para remediar el apocalipsis que se avecina. ¿Lograrán salvar al mundo de un inminente fin?: esa es la pregunta que recorre contra el reloj del metraje.

