"Star Wars: The Rise of Skywalker" lidera la taquilla, pero no bate récords

"Star Wars: The Rise of Skywalker" consiguió buena cifra en la taquilla, pero no marcó récords. | Fuente: Disney

Desde una galaxia muy lejana, "Star Wars: The Rise of Skywalker" llegó para liderar en la taquilla. En su primera semana de estreno, alrededor del mundo, sumó una recaudación de US$ 373 millones, una cifra muy elevada pero que no marca récords.

Se trata de la tercera película más taquillera de la saga en su estreno, por detrás de sus predecesoras "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y "Star Wars: The Last Jedi" (2017), según datos de la web especializada Box Office Mojo.

En Estados Unidos, "Star Wars: The Rise of Skywalker" logró US$ 175,5 millones en la taquilla sin alcanzar los US$ 200 millones que los expertos habían vaticinado para el cierre de la saga que comenzó en 1977.

En el resto del mundo, la recaudación se elevó a US$ 198 millones, siendo Japón el país donde más éxito ha tenido, con una taquilla de US$ 4,6 millones de dólares.

CENSURA

En tanto, en algunos países la última película sobre la saga de la familia Skywalker fue censurada debido a que mostraron su primera escena con una pareja LGBT.

La escena de "Star Wars: The Rise of Skywalker" muestra a dos personajes femeninos, miembros de la Resistencia, dándose un beso durante una celebración. Es una breve imagen; sin embargo, eso no evita que vaya a ser recortada en zonas como los Emiratos Árabes Unidos, donde la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena de muerte.

Se espera que esta versión censurada sea la que se difunda en los países del Medio Oriente como Arabia Saudí o Catar, donde también es castigada la homosexualidad. (Con información de EFE y Europa Press)