"The Batman" llegará a la cartelera peruana el próximo 3 de marzo. | Fuente: Warner Bros.

Este 17 de febrero inicia la preventa de "The Batman", la nueva cinta del superhéroe murciélago del universo DC. El actor Robert Pattinson se coloca el traje del caballero de la noche y se embarca en esta oscura historia de Ciudad Gótica.

El estreno oficial del nuevo filme de Warner Bros. Pictures está programado para el jueves 3 de marzo. Además se realizarán funciones de preestreno el miércoles 2 de marzo para emoción de todos los fans del justiciero encapotado.

Bajo la dirección de Matt Reeves —responsable de cintas como "Cloverfield", "Let Me In", "Planeta de los Simios: Confrontación", entre otras—, "The Batman" muestra a un Bruce Wayne que llega a lo más profundo de las sombras de Ciudad Gótica hasta convertirse en el símbolo de la venganza.

Además de Robert Pattinson, complementan el reparto Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, entre otros. Cabe recalcar que "The Batman" cuenta con una calificación para mayores de 14 años.

Robert Pattinson y su preparación para "The Batman"

Con "The Batman", Robert Pattinson se suma a la lista selecta de intérpretes que se enfundaron la capa oscura del Hombre Murciélago, entre quienes destacan Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney y Christian Bale.

Conocido por sus actuaciones en distintas películas de corte independiente, aunque muchos recuerden sus papeles en la saga de Harry Potter y "Crepúsculo", el actor británico desarrolló su nuevo personaje a lo largo de casi un año, según dijo al medio Total Film.

“Estaba buscando cosas muy diferentes. Obviamente, esto es una joya entre todos los papeles que realmente puedes obtener como actor. Nunca pensé que estaría cerca de hacerlo, especialmente por la situación en la que me encontraba”, explicó Robert Pattinson sobre Batman.

“Seguí controlando el proceso de selección de manera obsesiva durante poco menos de un año. Incluso mis agentes se sorprendieron de que a mí me interesara este papel”, agregó.

Sobre su actuación, el crítico de cine Jordan Farley la calificó como "el gran retorno del Caballero de la Noche". Todo un triunfo en el cine y de las mejoras películas de superhéroes que ha estrenado.

