"The Batman" se estrenará el 4 de marzo de 2022. | Fuente: Warner Bros.

En la primera DC Fandome que se celebró en agosto de 2020, "The Batman" fue el proyecto que -sin dudas- se llevó todas las miradas. Y es que se vio a Robert Pattinson como Bruce Wayne en la película que se estrenará en marzo de 2022.

El último martes se llevó a cabo una nueva fecha de la Cinemacon en Las Vegas y fue el turno de Warner Bros. Allí, dicho estudio presentó nuevos detalles de sus nuevas cintas y "The Batman" no fue la excepción. Robert Pattinson, en la presentación a manera virtual, dio nuevos puntos de la película.

"Por alguna razón, Batman siempre se ha destacado como uno de los personajes principales del siglo XX. Realmente aquí está resolviendo toda su rabia. Todas las peleas parecen muy personales", sostuvo Pattinson, según ComicBoook, en el detrás de cámaras que se mostró.

"The Batman", proyecto que será visto en menos de un año

No todo quedó alli ya que el director Matt Reeves también tomó la palabra. Añadió que veremos al superhéroe como nunca se ha mostrado en la pantalla grande.

"Es radicalmente distinto a otras versiones. Estamos muy ansiosos que todos vean esta película en el año 2022", fue lo que apuntó el también exdirector de las útimas dos películas de la trilogía del "Planeta de los simios".

Estas declaraciones de parte del actor principal y director de "The Batman" no fueron compartidas al público en general.

De esta manera, un posible segundo tráiler de esta cinta sería lanzada en la segunda edición del DC Fandome, al cual está agendada para el próximo sábado 16 de octubre.

Hay que tener en cuenta que en este proyecto también participan Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturo, Jeffrey Wright, Paul Dano, Barry Koeghan y Peter Sarsgaard.

Además, otros proyectos de DC como "Black Adam", "The Flash", "Shazam: Fury of the Gods" y "Aquaman and the Lost Kingdom" también serán estrenados en 2022.

