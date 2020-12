Robert Pattinson dará vida a Bruce Wayne en The Batman. | Fuente: Warner Bros.

Cuando se dio el anuncio de Robert Pattinson como 'The Batman' en 2019 para la nueva trilogía de Matt Reeves, diversas críticas le cayeron al actor británico. Y es que los fanáticos de DC no entendían cómo el exinterpréte de Edward Cullen en la saga de 'Crepúsculo' daría vida a Bruce Wayne, aunque todo cambió cuando se lanzó el primer tráiler.

En la DC Fandome celebrada en el pasado mes de agosto se lanzó el primer tráiler de 'The Batman' y allí se pudo ver que la versión que dará vida Robert Pattinson es una oscura y con una buena cantidad de villanos. Es más, el medio especializado estadounidense Collider eligió este adelanto como el mejor de este 2020 que está por terminar.

El medio norteamericano elaboró un ránking de los mejores 20 tráilers de 2020 y 'The Batman', del director Matt Reeves, se encuentra en el primer lugar. La cinta que será lanzada en cines el 4 de marzo de 2022 (fue retrasada a causa de la pandemia por el COVID-19) supera a otros adelantos como Nomaland, Dune, Jungleland, Minari, Candyman y The Devil all the time.





Robert Pattinson como 'The Batman' en cines

"El momento decisivo de este tráiler lleno de acción llega cuando el 'Murciélago' golpea a un matón sin nombre y continúa golpeándolo incluso cuando está en el suelo antes de decir 'Soy la venganza'", es lo que mencionan.

Hay que tener en cuenta que 'The Batman', del director Matt Reeves, es interpretado por Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Gatubela), Jeffrey Wright (comisionado Gordon), Colin Farrell (El Pinguino), Paul Dano (Acertijo), Andy Serkis (Alfred) y John Turturro (Carmine Falcone).