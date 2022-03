Paul Dano, el Acertijo de "The Batman", contó algunos secretos de su personaje. | Fuente: EFE

A puertas del estreno de “The Batman”, la esperada película de Warner Bros. y DC Cómics, nuevos secretos comienzan a salir a la luz sobre su realización. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Paul Dano, quien interpreta al villano Riddler (Acertijo), contó algunas particularidades de la grabación.

Dano, recordado por películas como “Petróleo sangriento” u “Okja”, dio algunos detalles sobre la construcción de su personaje. Al tratarse de un meticuloso asesino, debía encontrar la forma de no dejar rastro. Por lo que pensó, en primer lugar, en afeitarse todo el cuerpo; sin embargo, después pensó en cubrirse el rostro con papel celofán, a fin de que el Acertijo no deje huellas.

A Matt Reeves, el director de "The Batman" le gustó la idea, en primera instancia; pero al ver que, tras horas de filmación, el rostro de Paul Dano quedaba tan morado como una betarraga, le sugirió no seguir con esa idea. El actor no dio su brazo a torcer y continuó con el papel celofán.

“Solo espero que en Halloween nadie se envuelva la cabeza en una envoltura de Saran [celofán y se desmaye por el agotamiento por calor”, comentó el actor.

Paul Dano también ayudó a la vestuarista de la película, Jacqueline Durran, a elegir la máscara que lleva el villano, la cual encontraron en Ebay y es usada por el ejército de los Estados Unidos para acciones de invierno.

Paul Dano y su nueva apertura hacia Hollywood

“The Batman” es la película de mayor presupuesto en la que ha participado Paul Dano, ya que bordea los 200 millones de dólares. Y, aunque ha actuado en numerosas películas de Hollywood, siempre ha tratado de mantener un perfil bajo, lo cual, a sus 37 años, está dispuesto a cambiar.

“Ahora tengo más claro lo que quiero y lo que obtengo de mi trabajo… Eso me da un sentido más saludable no solo de arte, sino también de ambición. Se siente muy bien para mí haber hecho esto ahora, y puedo disfrutarlo ahora; no sé si lo habría hecho en mis 20 años”, reveló el actor.

Paul Dano no niega que siempre miró Hollywood concierto temor y que siempre trató de protegerse “instintivamente” de todo lo que implica.

“The Batman” es su primer rol en una película basada en superhéroes de cómics, y eso lo ha tomado por sorpresa. “Realmente no había experimentado esto antes, las teorías de los fans y la gente reaccionando y contando los días… Es sorprendentemente muy divertido. No sé si esperaba eso, porque tiendo a ser más tímido”.

