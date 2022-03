Robert Pattinson interpreta a Bruce Wayne en "The Batman" | Fuente: EFE | Fotógrafo: JASON SZENES

El gran estreno de 'The Batman' está a la vuelta de la esquina, la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por el actor Robert Pattinson, promete ser la más oscura que se haya visto en acción real sobre el personaje, incluso más que la trilogía de Christopher Nolan o las entregas dirigidas por Tim Burton.

Por otro lado, Pattinson también marcará distancia de sus recientes antecesores, como Ben Affleck y Christian Bale, quienes también interpretaron al "Caballero de la Noche". Y es que Mat Reeves creyó conveniente darle un giro distinto a Bruce Wayne y convertirlo en un personaje más trágico. La inspiración se centró en los cómics "Batman Earth One" y "Batman: Ego", aunque sólo para el inicio de la historia.

"Esas historias fueron una inspiración, aunque no mucho. Quería encontrar relatos que me llevaran a Ciudad Gótica, para que pudiéramos adentrarnos de verdad a la mente del personaje y hacer una historia más psicológica", explicó el director en una conferencia de prensa.

OTRA REFERENCIA, SEGÚN PATTINSON

La idea de hacer un Batman más sombrío, también fue del agrado de Robert Pattinson. "Una de las razones por las que me encantó desde el guion esta encarnación de Batman, es porque realmente no se sabe cómo sus actos superheroicos afectan a la ciudad o a la gente", expresó el actor, aunque considera que su personaje también tiene una clara referencia de la película animada "Batman: Mask of the Phantasm".

"Sinceramente creo que el tono de "The Batman" no tiene nada que ver con las películas anteriores, se siente nuevo. En los cómics, Batman es alguien más inestable. Si lees entre líneas, en realidad es muy triste. Mientras que, en el cine, siempre es su lado heroico el que se presenta. The Batman hace lo contrario, capturamos el burbujeo interior del personaje. En mi opinión, el único otro que logró esto es la película animada 'Batman: Mask of the Phantasm', dijo el intérprete a Premiere France.

INSPIRADO EN KURT COBAIN

Matt Reeves comparó a su Bruce Wayne con el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. En una entrevista con la revista Esquire, el cineasta reveló lo mucho que influyó el cantante en esta nueva versión del 'Hombre murciélago'.

"Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse 'Something In The Way' de Nirvana", recordó el director sobre el inicio del proceso creativo para diseñar la historia de The Batman. "Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso", explicó.

"Así que comencé a hacer esta conexión con Last Days de Gus Van Sant y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión en descomposición", añadió. En una fotografía cedida por Warner Bros. para la publicación, se observa a Pattinson con el cabello largo muy similar a como lo llevaba el fallecido cantante de la banda noventera.

'The Batman' presentará a un Bruce Wayne inspirado en Kurt Cobain, según el director. | Fuente: Warner Bros.

